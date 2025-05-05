شرطة لندن تمدد احتجاز 7 إيرانيين في تحقيق يتعلق بالإرهاب

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لندن (رويترز) – حصلت وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة البريطانية على إذن بتمديد احتجاز سبعة أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية ألقت القبض عليهم يوم السبت في إطار تحقيقين منفصلين.

وقالت شرطة العاصمة لندن يوم الاثنين إن السلطات أصدرت الإذن بتمديد احتجاز أربعة إيرانيين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عاما حتى العاشر من مايو أيار للاستجواب بعدما ألقي القبض عليهم للاشتباه بالتخطيط لاستهداف موقع بعينه، لكن الشرطة لم تفصح عن ذلك الموقع.

وقال دومينيك مورفي، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن “يحرز ضباطنا وموظفونا تقدما في تحقيق بالغ الأهمية والتعقيد، ولا تزال عمليات البحث والتحري جارية بشأن عناوين عدة بأنحاء البلاد”.

وكثفت بريطانيا في الآونة الأخيرة تدقيقها في أنشطة إيران، واضعة طهران على رأس قائمة أصحاب النفوذ الأجنبي، ملزمة إياها بتسجيل كل ما تفعله لممارسة نفوذها السياسي في بريطانيا.

وقال كين ماكالوم رئيس جهاز المخابرات الداخلية (إم.آي 5) العام الماضي إن الجهاز أحبط 20 مؤامرة مدعومة من إيران منذ 2022 كان من شأنها أن تزهق أرواحا في بريطانيا.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر يوم الأحد إن تحقيقي مكافحة الإرهاب، اللذين تقول الشرطة إنهما غير مرتبطين، يعكسان “بعضا من أكبر عمليات مكافحة التهديدات الخارجية والإرهاب التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية”.

وأضافت كوبر يوم الأحد حين أعلنت الشرطة عن الاعتقالات أن العمليتين تصوران مدى تعقيد أنواع التحديات التي لا تزال تواجهها بريطانيا فيما يتعلق بالأمن القومي.

وأضاف البيان أن رجلا خامسا اعتقل في إطار التحقيق الأول أفرج عنه بكفالة وبشروط إلى موعد في مايو أيار.

وقالت الشرطة إن هناك في التحقيق الثاني ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 39 و55 عاما سيظلون في الحجز حتى 10 مايو أيار. ويحمل هؤلاء الرجال الثلاثة الجنسية الإيرانية أيضا واعتقلوا يوم السبت للاشتباه في تورطهم في أنشطة تنطوي على تهديد تمارسها قوة أجنبية.