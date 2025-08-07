شركة إسرائيلية تعلن عن اتفاق بقيمة 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز

أعلنت شركة “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية الخميس إبرام اتفاق بقيمة 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز الطبيعي.

ومن شأن الصفقة أن تزيد إجمالي حجم الغاز المورد إلى مصر إلى 130 مليار متر مكعب، بحسب تقرير نشرته الشركة.

وجاء في التقرير “سيتم تمديد فترة التوريد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2040 أو حتى التاريخ الذي يستهلك فيه المشتري إجمالي الكمية المتعاقد عليها”.

نص اتفاق أبرم عام 2019 بين مصر وتحالف “ليفياثان” الإسرائيلي الأميركي على توريد 60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الدولة العربية بمعدل 4,5 مليارات متر مكعب سنويا.

وتستحوذ شركة “نيوميد” على حقوق التنقيب في أكثر من 45% من حقل “ليفياثان” البحري العملاق للغاز في إسرائيل والذي بدأ الإنتاج عام 2019.

وبالإضافة إلى تلبية احتياجات الطاقة المحلية، يتم أيضا تصدير إنتاج أكبر حقل في إسرائيل إلى مصر والأردن المجاورين.

