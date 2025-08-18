شركة إماراتية تنشىء محطة طاقة شمسية في أفريقيا الوسطى

أعلنت شركة “غلوبال ساوث يوتيليتيز” التابعة لشركة “ريسورسز إنفستمنت” الاستثمارية ومقرها أبوظبي بدء أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وأوضحت “وام” أن المشروع، الذي سيقام في مدينة ساكاي، سيضم نظاما لتخزين الطاقة في البطاريات بسعة 10 ميغاواط/ساعة، لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية توفير الطاقة. كما يدعم المشروع توظيف الكفاءات المحلية ونقل المعرفة التقنية.

ومن المتوقع أن توفّر المحطة، التي تبلغ قدرتها 50 ميغاواط، الكهرباء النظيفة لأكثر من 300 ألف منزل في أنحاء البلاد، وأن تُسهم في تقليل أكثر من 50 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، بحسب “وام”.

وجرت مراسم تدشين المشروع بحضور رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا ووزير الدولة للاستثمارات الإستراتيجية والمشاريع الكبرى باسكال بيدا كوياغبيلي وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار التنفيذيين من “غلوبال ساوث يوتيليتيز”.

