The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

شركة إماراتية تنشىء محطة طاقة شمسية في أفريقيا الوسطى

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت شركة “غلوبال ساوث يوتيليتيز” التابعة لشركة “ريسورسز إنفستمنت” الاستثمارية ومقرها أبوظبي بدء أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وأوضحت “وام” أن المشروع، الذي سيقام في مدينة ساكاي، سيضم نظاما لتخزين الطاقة في البطاريات بسعة 10 ميغاواط/ساعة، لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية توفير الطاقة. كما يدعم المشروع توظيف الكفاءات المحلية ونقل المعرفة التقنية.

ومن المتوقع أن توفّر المحطة، التي تبلغ قدرتها 50 ميغاواط، الكهرباء النظيفة لأكثر من 300 ألف منزل في أنحاء البلاد، وأن تُسهم في تقليل أكثر من 50 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، بحسب “وام”.

وجرت مراسم تدشين المشروع بحضور رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا ووزير الدولة للاستثمارات الإستراتيجية والمشاريع الكبرى باسكال بيدا كوياغبيلي وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار التنفيذيين من “غلوبال ساوث يوتيليتيز”.

م ل/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
9 إعجاب
10 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية