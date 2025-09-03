The Swiss voice in the world since 1935
شركة المنصور القطرية تعتزم استثمار 21 مليار دولار في الكونغو الديموقراطية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت الحكومة الكونغولية الأربعاء أن الشركة القطرية “المنصور القابضة” تخطط لاستثمار 21 مليار دولار في جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تؤدي الدوحة دور الوسيط في النزاع الدائر في شرق البلاد.

زار مؤسس المجموعة الشيخ منصور بن جبر بن جاسم آل ثاني، أحد أفراد العائلة المالكة القطرية، كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية الثلاثاء في إطار جولة في القارة الافريقية.

وخلال اجتماع عقد الثلاثاء مع رئيسة وزراء الكونغو جوديت سومينوا، قدم الوفد القطري “خطاب نوايا لاستثمار ما يقرب من 21 مليار دولار” في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما ذكرت المسؤولة في بيان.

وجاء في البيان “تجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين شركة المنصور القابضة الخاصة، ودولة قطر وجمهورية الكونغو الديموقراطية”.

تشمل الاستثمارات “قطاعات متعددة” منها الزراعة والتمويل والتعدين وصناعة الأدوية والمحروقات.

وأكد مسؤول قطري في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس أن الشيخ منصور يزور الكونغو الديموقراطية بصفته الشخصية كرجل أعمال.

في نهاية آب/أغسطس تعهدت شركة المنصور القابضة باستثمارات بقيمة 70 مليار دولار في أربع دول في جنوب إفريقيا.

وتشمل الخطط الاستثمارية مشاريع في بوتسوانا وموزمبيق وزامبيا وزيمبابوي فيما تواجه هذه الدول الفقيرة في المنطقة الغنية بالموارد، تداعيات الخفض الحاد في المساعدات الأميركية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

كما يشهد شرق جمهورية الكونغو تجدد نشاط حركة إم23 المسلحة المدعومة من رواندا التي سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي.

وباءت جميع المحاولات الدبلوماسية لحل الأزمة بالفشل حتى التدخل المفاجئ لقطر الذي نجح في جمع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاغامي في الدوحة منتصف آذار/مارس. ووقع البلدان اتفاق سلام في واشنطن نهاية حزيران/يونيو.

في نيسان/أبريل بدأت المفاوضات في الدوحة بين كينشاسا وحركة إم23، ولا تزال مستمرة حتى الآن دون أي تغير حقيقي على الأرض حيث تستمر الاشتباكات رغم تصريحات الأطراف الفاعلة في النزاع.

كلت/ليل-غد/ح س

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

