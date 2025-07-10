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شركة تؤكد مقتل شخص من بين 5 يشتبه في أنهم لقوا حتفهم من طاقم سفينة أغرقها الحوثيون

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أثينا (رويترز) – قالت شركة كوزموشيب مانجمنت اليونانية يوم الخميس إنها تعتقد أن شخصا واحدا لقي حتفه فيما لم يُر أربعة آخرون منذ هجوم مسلحين حوثيين على سفينة الشحن إترنيتي سي وإغراقها في البحر الأحمر هذا الأسبوع.

وذكرت مصادر أمنية بحرية أنه يعتقد أن الأربعة المفقودين قتلوا خلال الهجمات المتكررة على السفينة التي ترفع علم ليبيريا والتي بدأت يوم الاثنين.

واضطر 21 بحارا، بينهم فردا أمن مسلحان على الأقل، لاحقا إلى مغادرة السفينة. وجرى منذ ذلك الحين إنقاذ عشرة منهم.

وذكرت الشركة المشغلة للسفينة إترنيتي سي أن 10 أشخاص لم يُعرف مصيرهم وأن الشركة تعمل من خلال قنوات متعددة للتحقق من إعلان الحوثيين أن الجماعة أنقذت بعض أفراد الطاقم بعد غرق السفينة يوم الأربعاء.

وقالت كوزموشيب إنها طلبت من جميع السفن في المنطقة المساعدة في البحث، وإنها تعمل على تزويد الأسر بالمستجدات فور توافرها.

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