The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

شطرنج الإمارات يقفز إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج أن تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين (GECI) لعام 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للشطرنج، شهد قفزة نوعية في ترتيب الإمارات، بعدما تقدمت 73 مركزاً دفعة واحدة لتحتل المركز الرابع عالمياً، مقارنة بالمركز 77 في نسخة عام 2023، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووصفت الوكالة مساء الأحد الأمر بـ”الانجاز التاريخي وغير المسبوق”.

وسجلت الإمارات 82,97 نقطة في المؤشر، بزيادة بلغت 30,79 نقطة، ما يمثل أكبر تحسن تصنيفي في تاريخ المؤشر، ويعكس نقلة نوعية في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في لعبة الشطرنج على المستويين المحلي والدولي، بحسب الوكالة الإماراتية.

ونقلت الوكالة الإماراتية عن بيان للاتحاد الدولي للشطرنج أن “هذا التقدم جاء نتيجة ارتفاع نسبة مشاركة الفتيات في وفود بطولات المراحل السنية من 12,5% إلى 43,75% خلال 3 سنوات في مؤشر يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية الداعمة للمساواة بين الجنسين، والبرامج الفنية التي تبناها الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركة النسائية”.

هت/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية