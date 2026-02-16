شطرنج الإمارات يقفز إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين
أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج أن تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين (GECI) لعام 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للشطرنج، شهد قفزة نوعية في ترتيب الإمارات، بعدما تقدمت 73 مركزاً دفعة واحدة لتحتل المركز الرابع عالمياً، مقارنة بالمركز 77 في نسخة عام 2023، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
ووصفت الوكالة مساء الأحد الأمر بـ”الانجاز التاريخي وغير المسبوق”.
وسجلت الإمارات 82,97 نقطة في المؤشر، بزيادة بلغت 30,79 نقطة، ما يمثل أكبر تحسن تصنيفي في تاريخ المؤشر، ويعكس نقلة نوعية في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في لعبة الشطرنج على المستويين المحلي والدولي، بحسب الوكالة الإماراتية.
ونقلت الوكالة الإماراتية عن بيان للاتحاد الدولي للشطرنج أن “هذا التقدم جاء نتيجة ارتفاع نسبة مشاركة الفتيات في وفود بطولات المراحل السنية من 12,5% إلى 43,75% خلال 3 سنوات في مؤشر يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية الداعمة للمساواة بين الجنسين، والبرامج الفنية التي تبناها الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركة النسائية”.
