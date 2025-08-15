The Swiss voice in the world since 1935
شكوى صينية في منظمة التجارة العالمية ضد قيود كندا على واردات الصلب

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تقدّمت الحكومة الصينية الجمعة بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد قيود فرضتها نظيرتها الكندية على واردات الصلب في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين بكين وأوتاوا.

وتشهد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الصين وكندا توترا في السنوات الأخيرة أثر على التبادل التجاري بينهما، رغم استهدافهما معا بتعرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الشهر الماضي فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 25 في المئة على الواردات التي تحتوي على الصلب الذي صهر وصبّ في الصين.

وقتها، وصف كارني تلك الإجراءات بأنها ضرورية لحماية الصناعة المحلية التي تأثرت برفع الولايات المتحدة رسوم استيراد الصلب بنسبة 50 في المئة.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان الجمعة إنها تقدمت بشكوى ضد فرض أوتاوا تعرفات جمركية “تمييزية” على السلع التي تتضمن “محتوى من الصلب الصيني”. 

ووصفت بكين التدابير الكندية بأنها “أحادية الجانب” و”حمائية”، كما أنها تنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للصين وتزعزع استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية للصلب.

وتأتي شكوى منظمة التجارة العالمية بعد أيام من إعلان بكين فرض رسوم موقتة على واردات زيت الكانولا الكندي بالإضافة إلى رسوم أولية على المطاط البوتيلي المبروم المستخدم في تصنيع بطانات الإطارات والخراطيم، فضلا عن بدء تحقيق لمكافحة الإغراق بشأن واردات نشا البازلاء الكندية.

وقالت كندا الثلاثاء إنها “محبطة للغاية” من فرض الصين رسوما على واردات زيت الكانولا.

وفي آذار/مارس، فرضت بكين زيادة جمركية بنسبة 100 في المئة على الواردات الزراعية الكندية ردا على فرض كندا تعرفة بنسبة 100 في المئة على السيارات الكهربائية الصينية.

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
8 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
