صحيفة: ألفا ريال تعويضا للمستهلك عن انقطاع الكهرباء بالسعودية

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(رويترز) – قالت صحيفة عكاظ السعودية يوم الاثنين إن المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي يومي الجمعة والسبت في محافظة شرورة بجنوب المملكة تلقوا رسائل نصية من الشركة السعودية للكهرباء يوم الأحد للاعتذار وإبلاغهم بتعويض مالي يصل إلى ألفي ريال (533.25 دولار) أضيف إلى رصيد حساباتهم لدى الشركة.

وانقطعت الكهرباء عن جميع المستهلكين في المحافظة يوم الجمعة وامتد الانقطاع لأوقات متأخرة من اليوم التالي.

كما اعتذرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للمستهلكين عن انقطاع الخدمة في بيان يوم الأحد.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس إدارتها وجه “بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة لتقديم الاعتذار لهم ولإشعارهم بمقدار التعويضات، مع تخصيص خطوط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة”.

كما قدم مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في بيان اعتذاره لجميع المستهلكين عن التأخر في إعادة الخدمة الكهربائية، وقرر البدء في إجراء تحقيق عاجل بإشراف هيئة تنظيم الكهرباء للوقوف على أسباب الانقطاع وتحديد أي تقصير أو إهمال أدى للتأخر في إعادة الخدمة.

ونشرت صحيفة عكاظ رسالة نصية مرسلة لأحد المشتركين يتم الاعتذار له فيها عن انقطاع الكهرباء وإبلاغه بإضافة مبلغ ألفي ريال في حسابه.

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