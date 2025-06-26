صحيفة: دول أوروبية تعتقد أن مخزون إيران من اليورانيوم لا يزال سليما

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(رويترز) – ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس أن دولا أوروبية تعتقد أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال سليما إلى حد كبير بعد الضربات الأمريكية على مواقع نووية رئيسية في إيران.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدرين مطلعين على تقييمات أولية للمخابرات، أن العواصم الأوروبية تعتقد أن مخزون إيران البالغ 408 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب بما يقارب مستويات الأسلحة لم يكن مُركزا في فوردو، أحد موقعيها الرئيسيين للتخصيب، وقت الهجوم الأمريكي.