صندوق الثروة النرويجي يتخارج من كاتربيلر وبنوك إسرائيلية

(رويترز) – قال صندوق الثروة النرويجي وهو الأكبر في العالم بإجمالي أصول قيمتها تريليوني دولار يوم الاثنين إنه قرر التخارج من مجموعة كاتربيلر الأمريكية بالإضافة إلى مجموعات مصرفية إسرائيلية لأسباب أخلاقية.

وذكر الصندوق أن المصارف الإسرائيلية منها هبوعليم وبنك لئومي وبنك مزراحي طفحوت والبنك الدولي الأول لإسرائيل.

كان الصندوق قد أعلن في 18 أغسطس آب أنه سيسحب استثماراته من شركات إسرائيلية في إطار مراجعة أخلاقية جارية بشأن الحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية، لكنه رفض في ذلك الوقت تسمية أي منها.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)