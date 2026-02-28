صواريخ إيرانية تهز دول الخليج بعد ضربات أمريكا وإسرائيل

دبي 28 فبراير شباط (رويترز) – أطلقت إيران صواريخ على عدة مدن في منطقة الخليج اليوم السبت، مما تسبب في موجات من الانفجارات التي هزت النوافذ ودفعت الناس للتوجه إلى الملاجئ في هجمات نادرة وذات تأثير بعيد المدى على المنطقة التي طالما تفاخرت بأمنها النسبي.

وقالت الكويت وقطر والإمارات والبحرين، التي لديها جميعا وجود عسكري أمريكي، إنها اعترضت صواريخ إيرانية بعد أن تعهدت طهران بالرد على الضربات الأمريكية والإسرائيلية عليها. واعترض الأردن أيضا صواريخ.

وقالت الخارجية الكويتية إنها استدعت سفير إيران “حيث أعربت عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأجوائها، ولميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي”.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في الإمارات بمقتل شخص في أبوظبي دون تقديم أي تفاصيل.

وفي جزر النخيل الفاخرة في دبي، اندلع حريق بالقرب من أحد الفنادق وتسنى رؤية أعمدة دخان ضخمة من مسافة بعيدة، فيما ترددت أصداء انفجارات متعددة طوال اليوم.

وظهرت آثار تحليق الصواريخ في سماء عدة مدن مع دوي انفجارات قوية، هي على الأرجح صوت الدفاعات الجوية وهي تعترض وابل الصواريخ القادمة. واحتمى السكان في الحمامات التي لا نوافذ فيها وفي الخزائن.

وقال الحرس الثوري الإيراني “تعرضت جميع الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية الإجرامية في المنطقة لضربات صاروخية إيرانية قوية. وستستمر هذه العملية بلا هوادة حتى يهزم العدو نهائيا”.

وتحدث رئيس الإمارات وولي عهد السعودية بعد الهجمات، حيث أعربت الرياض عن تضامنها وحذر الزعيمان من التصعيد وحثا على ضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية.

وكان اتصالهما المباشر نادرا في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات بين القوتين الخليجيتين منذ أواخر العام الماضي.

وتسبب سقوط شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها في إثارة القلق في أنحاء المنطقة. ففي البحرين، سقطت هذه الشظايا على طريق في منطقة سند، بالقرب من مقر للجيش، وحذرت وزارة الداخلية القطرية من لمس أي شظايا.

* اختلاف صارخ عن الحياة اليومية

لطالما وفرت ثروة الخليج من النفط والغاز وظائف ذات رواتب عالية ومعفاة من الضرائب ونمط حياة مريحا جذب ملايين المغتربين إلى مدن مثل أبوظبي ودبي والدوحة. وتمثل أحداث اليوم السبت اختلافا جذريا عن الحياة اليومية.

ووقعت الهجمات خلال شهر رمضان، عندما تكون منطقة الخليج أكثر هدوءا خلال ساعات الصيام مما زاد من حدة الصدمة.

وأكدت البحرين وقوع هجوم داخل أراضيها، وقالت إنه تم قصف مركز خدمة تابع للأسطول الخامس الأمريكي. وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد شهود رويترز عمودا من الدخان يتصاعد قرب ساحل الدولة الجزيرة الصغيرة، مصحوبا بأصوات صفارات الإنذار.

وقالت سلطات التعليم في البحرين وقطر إن المدارس ستنتقل إلى التعلم عن بعد اعتبارا من غد الأحد.

أظهر تعميم صادر عن هيئة قطر للسياحة أن قطر أوقفت اليوم جميع الفعاليات العامة والتجمعات والأنشطة الترفيهية في الفنادق والمواقع السياحية حتى إشعار آخر حفاظا على السلامة العامة.

وقال خمسة شهود بينهم مراسلان من رويترز إن أصوات انفجارات قوية سُمعت في أنحاء أبوظبي، وتصاعد الدخان من نقطة قبالة ساحل المدينة. وتلقى بعض السكان تنبيهات على هواتفهم تحثهم على الاحتماء في أقرب مبنى آمن والابتعاد عن النوافذ بسبب تهديدات الصواريخ.

وذكرت شاهدة لرويترز أنها سمعت خمسة انفجارات متتالية بسرعة، مما تسبب في اهتزاز نوافذ منزل قرب كورنيش أبوظبي. وسمع شهود آخرون في منطقتي الظفرة والبطين انفجارات مدوية أيضا.

وشوهدت طائرات مقاتلة تحلق فوق جزيرة ياس في أبوظبي بعد ظهر اليوم.

وفي دبي، مركز الأعمال والسياحة في المنطقة، سمع دوي خمسة انفجارات كبيرة في وقت متأخر من فترة ما بعد الظهر. وبينما استمرت الحياة الطبيعية في بعض المناطق، أظهرت بعض تطبيقات توصيل البقالة تأخيرا كبيرا في الخدمات. ويبدو أن بعض المستخدمين كانوا يطلبون كميات كبيرة.

وقال مكتب دبي الإعلامي إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق في مبنى بمنطقة نخلة جميرا، ووقعت أربع إصابات.

وقال “أفاد الدفاع المدني بدبي أن فرقه تمكنت من السيطرة على حريق وقع اليوم في أحد أبنية منطقة نخلة جميرا، كما أفاد بوقوع أربع إصابات جراء الحادث”.

وقال عامل في متجر في نشاما تاون سكوير في دبي، لم يرغب في الكشف عن اسمه “هذا ليس طبيعيا. قال بعض الموردين إنهم لن يعيدوا ملء مخزونات بعض السلع. المياه بدأت تنفد بالفعل”.

وقالت حكومة الإمارات إن الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية لا تزال وفيرة، إذ تجري عمليات الاستيراد وسلاسل التوريد بشكل طبيعي، والاحتياطيات الاستراتيجية قوية بما يكفي لتغطي فترات طويلة. وحثت السلطات الجمهور على عدم الشراء بدافع الذعر.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن الوضع الأمني الداخلي لا يزال مستقرا وإن القطاعات الحيوية تعمل بكل طاقتها وباستعداد كامل.

(إعداد بدور السعودي ودعاء محمد للنشرة العربية)