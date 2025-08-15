طالبان تحيي الذكرى الرابعة لسيطرتها على السلطة في أفغانستان مدعومة باعتراف رسمي

تحيي سلطات طالبان الأفغانية الجمعة الذكرى الرابعة لاستيلائها على السلطة مدعومة بأول اعتراف رسمي من روسيا بحكومتها، خطوة تأمل بأن تحذو حذوها دول أخرى.

ووُضعت خطط لإقامة مسيرات في مدن عدة بما فيها وسط كابول، حيث من المقرر أن يتم إلقاء الزهور من طائرات هليكوبتر، ورُفعت أعلام “إمارة أفغانستان الإسلامية” البيضاء والسوداء في أنحاء المدينة في ذكرى سيطرة الحركة على العاصمة في 15 آب/أغسطس 2021.

وتجمّع أفراد من طالبان مساء الخميس في ساحة قريبة من السفارة الأميركية المغلقة، مقر عدوهم خلال تمردهم الذي استمر 20 عاما، رافعين الأعلام ومطلقين الأسهم النارية، بحسب مراسل لفرانس برس.

وأُلغي هذا العام العرض العسكري الذي أقيم العام الماضي في قاعدة باغرام الجوية التي كانت في السابق محور العمليات بقيادة الولايات المتحدة، دون أي تفسير علني.

ولا تزال حكومة طالبان معزولة إلى حد كبير على الساحة العالمية بسبب القيود المفروضة عليها على خلفية تفسيرها المتشدد للشريعة، والذي يستهدف النساء على وجه الخصوص.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في تموز/يوليو مذكرتي توقيف بحق اثنين من كبار قادة طالبان، اتهمتهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية اضطهاد النساء والفتيات اللواتي يُمنعن من معظم مراحل التعليم والعمل، ومن التوجه إلى الحدائق والصالات الرياضية والسفر دون محرم.

لكن السلطات حققت انتصارا مطلع تموز/يوليو عندما أصبحت روسيا أول دولة تعترف رسميا بإدارتها.

وترتبط كابول أيضا بعلاقات وثيقة مع دول آسيا الوسطى والصين والإمارات العربية المتحدة رغم عدم اعترافها الرسمي بها.

على صعيد دول الغرب، أفادت حكومة طالبان بإجراء محادثات في كابول مع مسؤولين من النروج وبريطانيا والولايات المتحدة، من بين دول أخرى.

ولا تواجه السلطات أي معارضة داخلية تقريبا رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن ضعف الاقتصاد وخفض المساعدات الدولية وتدفق أربعة ملايين أفغاني طُردوا من دول مجاورة.

ودعا خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس المجتمع الدولي إلى عدم تطبيع العلاقات مع سلطات طالبان، ورفض “حكمها العنيف والاستبدادي”.

وقال الخبراء في بيان إن “طالبان التي تعمل دون شرعية، تفرض نظاما مؤسسيا لقمع النوع الاجتماعي وتسحق المعارضة وترتكب أعمالا انتقامية وتخنق وسائل الإعلام المستقلة، بينما تظهر ازدراء صريحا لحقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز”.

