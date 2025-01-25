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طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيروت مطلع شباط/فبراير

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أعلنت “طيران الإمارات” أنها ستستأنف رحلاتها إلى بيروت في الأول من شباط/فبراير بعد تعليقها أربعة أشهر بسبب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة “ستشغل طيران الإمارات رحلتها اليومية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بطائرتها البوينغ 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات، مما يوفر أكثر من 5000 مقعد في كلا الاتجاهين أسبوعيا”.

وأعلنت أيضا “إطلاق خدمتها اليومية الثانية إلى بيروت، اعتبارا من 1 نيسان/أبريل”.

كذلك، ستستأنف “طيران الإمارات” رحلة يومية إلى العاصمة العراقية بغداد اعتبارا من الأول من شباط/فبراير.

وكانت الشركة الإماراتية التي تملكها الدولة والتي تتخذ في دبي مقرا، واحدة من شركات طيران إقليمية عدة أوقفت خدماتها إلى بيروت في أواخر أيلول/سبتمبر مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر، دخلت هدنة حيز التنفيذ أنهت قتالا كان مستمرا منذ أكثر من سنة بين حزب الله وإسرائيل.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية