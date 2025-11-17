طيران الإمارات تطلب 65 طائرة إضافية من “بوينغ 777X” بقيمة 38 مليار دولار

أعلنت شركة طيران الإمارات الاثنين عن طلبية لشراء 65 طائرة إضافية من طراز بوينغ 777-9، ضمن عائلة طائرات 777X، بقيمة 38 مليار دولار، في دفعة قوية للشركة المصنّعة الأميركية في اليوم الأول من معرض دبي للطيران.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم أولى الطائرات، التي تأجّل تسليمها مرارا، في العام 2027 بموجب الصفقة الجديدة.

وبهذه الطلبية، يرتفع إجمالي طلبيات طيران الإمارات من بوينغ إلى 315 طائرة عريضة البدن، تشمل 270 طائرة 777X.

وتُعد “طيران الإمارات”، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط ومقرها دبي، وأكبر مشغل لطائرات بوينغ 777.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات ورئيسها التنفيذي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في مؤتمر صحافي إن “هذا التزام طويل الأمد يدعم مئات آلاف الوظائف عالية القيمة في قطاع التصنيع”.

وطلبت طيران الإمارات أيضا 130 وحدة إضافية من محركات GE9X، ليرتفع إجمالي طلبياتها من هذه المحركات مع شركة “جي إي أيروسبيس” إلى 540.

وأعربت طيران الإمارات سابقا عن عدم رضاها عن التأخير المتكرر في تسليم طائرات 777X.

وقال الشيخ أحمد “قد يكون لدى البعض شكوك بشأن التأخير الكبير في طلبيات الطائرات لدى طيران الإمارات”، مضيفا “لكنني أؤكد أن كل طائرة تم طلبها بعناية فائقة ضمن خطط نمو طيران الإمارات”.

وأكّد “سنواصل العمل بشكل وثيق مع بوينغ لضمان تسلّم أولى طائرات 777-9 بداية من الربع الثاني من عام 2027”.

وبالإضافة إلى التأخيرات، تواجه شركة بوينغ الأميركية مشاكل عدة، بينها مخاوف تتعلق بالسلامة بعد سلسلة حوادث، بينها تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية في حزيران/يونيو الذي تسبب بمقتل 260 شخصا في المجموع.

وأجبرت التأخيرات طيران الإمارات على تحديث جزء كبير من أسطولها، بما في ذلك طائرات إيرباص A380 التي توقّف إنتاجها.

ويمنح الاتفاق الجديد مع بوينغ دفعة قوية لدراسة الجدوى المتعلقة بتطوير طراز 777-10 الأكبر ضمن عائلة 777X، إذ وقّعت الناقلة خيارات لتحويل طلبيتها الجديدة من طراز 777-9 إلى 777-10 أو 777-8.

