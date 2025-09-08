عبّاس يلتقي ستارمر في لندن

استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الإثنين في لندن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس، مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعترف بدولة فلسطين ما لم تتخذ إسرائيل خطوات بينها الموافقة على هدنة في غزة.

وبحث الرجلان “الحاجة الملحّة لحلّ يضع حدّا للمعاناة الرهيبة والمجاعة” في غزة وضرورة الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وفق بيان للمتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية.

ورحّب عبّاس بتعهّد المملكة المتحدة “الاعتراف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الحالي، ما لم تغيّر إسرائيل نهجها”، وفق المتحدث.

وأعلنت دول غربية عدة بينها فرنسا، نيّتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الشهر.

وأعلن ستارمر في نهاية تموز/يوليو أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر ما لم تتّخذ الحكومة الإسرائيلية “خطوات حيوية” نحو وضع حدّ للأزمة الإنسانية في غزة وتتعهّد إرساء سلام مستدام على المدى الطويل.

وقبل الاجتماع، أشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يندرج ضمن “جهود” ستارمر “لإيجاد حل سياسي” للحرب في غزة و”إرساء سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين على السواء”.

خلال المحادثات توافق الرجلان على “عدم اضطلاع حماس بأي دور في الحكم المستقبلي لفلسطين” وجدّدا التأكيد على ضرورة إيجاد “حلّ طويل الأمد” للنزاع، وفق المصدر نفسه.

ووصل عبّاس البالغ 89 عاما إلى لندن ليل الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية في الشهر الماضي منحه تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال مكتب عبّاس إن ستارمر “رحّب” بتعهّد عباس “إصلاح السلطة الفلسطينية”.

والسلطة الفلسطينية هي هيئة مدنية تدير، وفق اتفاقات أوسلو، مناطق في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

ويعيش في الضفة الغربية حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب حوالى 500 ألف إسرائيلي يقطنون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويصل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى المملكة المتحدة الثلاثاء في زيارة رسمية.

ولم يتّضح ما إذا كان هرتسوغ سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني خلال الزيارة التي ترمي إلى إبداء “تضامنه مع الجالية اليهودية التي تواجه هجمات عنيفة وتتعرض لموجة من معاداة السامية”، وفق الرئاسة الإسرائيلية.

وأشار مكتب هرتسوغ الى أنه “سيركز” خلال “اجتماعاته الدبلوماسية” على وجوب إطلاق سراح الرهائن، “إلى جانب قضايا سياسية أخرى”، كما سيلتقي بأعضاء في البرلمان ومؤثرين وشخصيات إعلامية.

والعلاقات بين إسرائيل وبريطانيا تشهد توترات متزايدة على خلفية الحرب في غزة، وقد علّقت لندن تصاريح تصدير أسلحة إلى الدولة العبرية كما علّقت محادثات التجارة الحرة معها وقرّرت عدم دعوة ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية لحضور معرض للأسلحة يفتتح الثلاثاء.

