عروض جوية وتجارب تفاعلية منتظرة في معرض دبي للطيران 2025

afp_tickers

1دقيقة

يستعد زوار معرض دبي للطيران 2025 لاختبار مجموعة واسعة من الأنشطة والعروض التفاعلية والترفيهية، ضمن منصة “سكاي فيو” التي تعود بحلة جديدة، من 17 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر في مطار دبي ورلد سنترال، على ما أوردت وكالة أمباء الإمارت (وام) السبت.

وأفادت الوكالة الرسمية بأنّ الزوار سيحظون “بتجربة مميزة تجمع بين عروض الطيران المبهرة والعروض الفنية الحية وورش العمل التعليمية”، إلى جانب لقاءات مع رواد فضاء عالميين مثل سيان بروكتور وكلود نيكولييه ورابيا روغ الذين سيشاركون قصصهم وتجاربهم في استكشاف الفضاء.

وتستقبل المنصة يومياً أكثر من 5 آلاف متفرج لمتابعة العروض الجوية التي تشمل الطائرات العسكرية والتجارية وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية والمروحيات والطائرات الخاصة، ضمن برنامج طيران يومي يعكس مزيجاً من السرعة والابتكار والمهارةن بحسب الوكالة.

هت