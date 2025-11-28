ناطحة سحاب بارتفاع 260 مترًا في منتجع زيرمات؟

يقع برج لينا بيك على ارتفاع 1,500 متر، وسيحظى بإطلالات رائعة لا يحجبها شيء عن قمة ماترهورن الشهيرة. DR Heinz Julen

يحلم فندقي ومصمم وفنان من زيرمات ببناء برج سكني مكوّن من 62 طابقاً، وبارتفاع 260 مترا، ويطلّ على جبل ماترهورن الشاهق في المنتجع السياحي الشهير بكانتون فاليه، بحلول عام 2034. هل هو حلمٌ طموح يسبق عصره أم مشروع مبالغ فيه لا تتناسب مع طبيعة المكان؟ مشروع "لينا بيك" (Lina Peak)، الذي كُشف عنه مؤخرا، يثير جدلا واسعًا ويقسم الآراء في سويسرا.

8دقائق

يُثير مشروع ناطحة السحاب العملاق في زيرمات ضجة واسعة. ففي منتصف نوفمبر الماضي، قدّم المروّج له، هاينز يولين (Heinz Julen) البالغ من العمر 61 عاماً، المشروع لأول مرة أمام سكان البلدة. كانت القاعة مكتظة، والجمهور، الذي كان يغلب عليه الشباب، بدا أكثر انفتاحا على الأفكار الجديدة.

ويُعرف هاينز يولين، المهندس المعماري و”الطفل المشاغب” في المنتجع الشهير الواقع في منطقة فاليه العليا، بكونه مبدعًا جريئًا. فمشروعه المتمثّل في إقامة فندق ذو مقصورة مضغوطة على قمة كلاين ماترهورن، التي يصل ارتفاعها الرمزي إلى 4000 متر، فشل في إقناع عالم جبال الألب.

لكن مشروعه الآخر، وهو فندق يضم أسرّة وأحواض استحمام على منصة دوارة، وحوض جاكوزي يبرز من سقف متحرك للاستمتاع بالاستحمام فوق زيرمات، كان أكثر نجاحا – وإن تم تحويله في النهاية إلى فندق يتوافق مع المعايير التقليدية.

ثلاثون طابقا للعمال.ات الموسميين.ات

الفنان والمهندس المعماري والمصمم هاينز جولن المولود في زيرمات لديه عدد من المشاريع الفندقية الكبرى باسمه. DR Heinz Julen

يقول هاينز يولين بعد تقديمه لمشروعه الجديد “لينا بيك”: “لقد فكرت طويلا في هذا الأمر واستثمرت الكثير من الوقت والمال”. ويوجد موقع البرج المقترح على ارتفاع 800 متر في الجزء السفلي من البلدة، على أربع قطع من الأراضي الزراعية قليلة القيمة. وسيوفر البرج الشاهق إطلالات خلابة على صخور وثلوج جبل ماترهورن البالغ ارتفاعه 4478 مترًا.

سيضم البرج فئتين من الشقق، تُبنى فوق قاعدة بمساحة 40 × 40 مترا، وتشمل 1000 موقف للسيارات، وقاعة للحفلات الموسيقية تتسع لـ 2500 شخص، ومطاعم، ودار حضانة، ومسبحا عاما، ومركزا رياضيا، ومتاجر، وشرفة على السطح يمكن الوصول إليها بمصاعد سريعة.

وستُخصص الطوابق من 2 إلى 32 للسكان المحليين، بمن فيهم مئات العمال.ات الموسميين.ات الذين.اللواتي يعملون ويعملن في الفنادق والمطاعم وشركات سيارات الأجرة في المنتجع.

فبسبب ارتفاع أسعار الأراضي، يجد أصحاب العمل صعوبة بالغة في توفير سكن موسمي بأسعار معقولة لهم.ن، حيث يقارب معدل الشغور الصفر. لذا، سيوفر البرج شققا رخيصة نسبيا لهذه الفئة.

اقرأ.ي مقالنا عن تاش، البلدية التي تضم أعلى نسبة من الأجانب في سويسرا، وذلك لقربها من زيرمات:

المزيد

المزيد غرائب ​​سويسرية تاش… قرية برتغالية في قلب الجبال السويسرية تم نشر هذا المحتوى على في تاش، القرية السويسرية المجاورة لزيرمات، يتجاوز عدد البرتغاليين عدد السويسريين الأصليين. وبفضل الهجرة، المدفوعة بالسياحة، يزدهر الاقتصاد وتتنوع الأنشطة الثقافية. طالع المزيدتاش… قرية برتغالية في قلب الجبال السويسرية

الطوابق العليا للزبائن الأجانب الأثرياء

في الجزء العلوي من البرج، أي من الطابق 33 إلى 62، ستُقام شقق فاخرة بنوافذ كبيرة. وستكون أسعار هذه العقارات متناسبة مع الموقع، الذي يُعدّ الأغلى في سويسرا، إذ ارتفعت الأسعار باستمرار منذ جائحة كوفيد-19.

تتمثل الخطة في بناء البرج على أربع قطع صغيرة من الأراضي الزراعية في الجزء السفلي من بلدة زيرمات. Heinz Julen DR

ووفقاً لهاينز يولين، من المتوقع أن تجذب هذه المساكن الفاخرة بشكل خاص الأجانب.يات الأثرياء. ومع ذلك، سيتعين عليهم.هنّ الحصول على الإقامة في زيرمات مسبقا، إذ تحظر قوانين البلدة شراء العقارات من قبل غير المقيمين.

مقالنا عن ارتفاع أسعار العقارات في الجبال:

المزيد

المزيد سويسرا تجذب الأثرياء الأجانب أكثر من أي وقت مضى تم نشر هذا المحتوى على وصلت أسعار العقارات الفاخرة إلى مستويات قياسية في سويسرا، وخاصة في المناطق الجبلية، ولا زال البلد يجتذب الأثرياء الأجانب. طالع المزيدسويسرا تجذب الأثرياء الأجانب أكثر من أي وقت مضى

”لم يحسم الأمر بعد!“

ما هي آراء أكثر من 5800 ساكن وساكنة في زيرمات؟ تتفاوت الآراء بين الاستياء والحماس. إلا أن هاينز يولين يواجه تحديا كبيرا: “في البداية، ينبغي جمع 600 توقيع للمطالبة بتحويل تصنيف المنطقة من زراعية إلى منطقة بناء. بعد ذلك، سيُجرى استفتاء شعبي”، كما يوضح صاحب الفندق.

ويتصور يولين تقسيم الحصص كالتالي: 7% للبلدية السياسية، 7و% لبلدية المواطنين (وهي خصوصية في فاليه تشمل العائلات العشر التاريخية في البلدة)، و7% لشركات السكك الحديدية الجبلية، و7% لشركة السكك الحديدية المحلية.

وسيحصل مطوّر المشروع على 45% من حصص “لينا بيك”. أما الحصص المتبقية فستذهب إلى المساهمين.ات الذين.اللواتي يؤمنون.يؤمنّ بالمشروع.

وقد يستغرق إنجاز المشروع ما بين خمس وعشر سنوات، ويكلّف حوالي نصف مليار فرنك سويسري. كما يجب التفكير في إمكانية الوصول إلى البلدة عبر الطريق، الذي كان مخصصاً حتى الآن لأصحاب المنازل في البلدة.

فمع آلاف السكان، قد تزيد “القرية العمودية” الجديدة من ازدحام الطريق المؤدي إليها. لذلك، يخطط المطورون لإنشاء مركز للزوار لتنظيم التدفق، بالإضافة إلى بناء تلفريك جديد للوصول إلى منحدرات التزلج دون الحاجة للمرور عبر البلدة.

سيستغرق بناء مثل هذا البرج من خمس إلى عشر سنوات وسيتكلف حوالي 500 مليون فرنك سويسري. Heinz Julen DR

مشروع غير مسبوق

لم يسبق أن أقيم مشروع بهذا الحجم في أي منتجع سويسري للتزلج. ولذلك، فإنه يثير مخاوف عديدة: ففي كثير من الأحيان، شوّهت المباني الشاهقة الجمال الطبيعي للأماكن، كما حدث مع برج أوروبا في مونترو أو أبراج أمينونا في كرانس-مونتانا.

علاوة على ذلك، يلوح شبح السياحة الجماعية في الأفق بزيرمات، حيث تجاوز عدد الزوار.ات العام الماضي إلى قمة كلاين ماترهورن، التي يبلغ ارتفاعها 3882 مترا، لأول مرة حاجز 900 ألف زائر.ة.

هل لا يزال الأمر يستحق أن تستثمر هيئة السياحة السويسرية الكثير من المال لجذب السياح.ات من جميع أنحاء العالم إلى سفح ماترهورن، بينما البلدة مكتظة بالفعل؟

سواء أقيمت ناطحة السحاب أم لا، فإن هذا السؤال، بالإضافة إلى قضية سكن المصطافين.ات والسكان المحليين.ات، سيظل موضوع نقاش ساخن في زيرمات خلال السنوات القادمة.

مشاريع ناطحات سحاب أخرى تم إجهاضها في الجبال تم التخطيط لإنشاء قرى في سويسرا، ولكن لم يتم تنفيذ أي منها: في فاليه، وفي غراوبوندن، أثارت فكرة إنشاء برج فندقي بارتفاع 381 مترا جدلا استمر لعدة سنوات. كما خطط المهندسان المعماريان جاك هيرزوغ وبيير دي ميرون في وقت ما لإنشاء برج بارتفاع 105 أمتار على مرتفعات دافوس.

تحرير: بولين توروبان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

*تُرجم هذا التقرير بالاستعانة بأدوات ترجمة آلية وقام فريق التحرير بمراجعته وتدقيقه لغويًا لضمان الدقة والوضوح، كما تم التحقق من مطابقته للنص الأصلي.

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"