غرق 40 مهاجرا في انقلاب قارب قبالة تونس

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تونس (رويترز) – قال مسؤول تونسي إن 40 مهاجرا على الأقل من دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل تونس يوم الأربعاء، في واحدة من أسوأ حوادث الغرق بالمنطقة هذا العام.

وغرق القارب، الذي كان يقل حوالي 70 مهاجرا، بالقرب من مدينة المهدية الساحلية.

وأصبحت تونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من النزاعات والفقر بحثا عن فرص أفضل في أوروبا.

ويسلط الحادث الأخير الضوء على المخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون، والضغوط المتزايدة على دول شمال إفريقيا لإدارة طرق الهجرة غير النظامية.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس – تحرير معاذ عبدالعزيز)

