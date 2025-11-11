غوغل تعلن عن استثمار قياسي في مراكز البيانات في ألمانيا

أعلنت غوغل الثلاثاء عن “أكبر خطة استثمارية” لها في “المستقبل الرقمي” في ألمانيا التي تعتمد على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة لمواكبة سباق الذكاء الاصطناعي.

وبحلول عام 2029، ستستثمر الشركة الأميركية العملاقة 5,5 مليار يورو في ألمانيا، خصوصا في تطوير مراكز البيانات الأساسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وقال المستشار فريدريش ميرتس عبر منصة إكس إن “بلادنا كانت وستظل واحدة من أكثر المواقع الاستثمارية جاذبية في العالم”.

يأتي هذا الاستثمار المهم في الاقتصاد الألماني بعد إعلان شركتي دويتشه تيليكوم والأميركية إنفيديا الأسبوع الماضي عن بناء مصنع للذكاء الاصطناعي.

وقال مدير غوغل في ألمانيا فيليب يوستوس في مؤتمر صحافي في برلين “نؤمن بشدة أن ألمانيا قادرة على الاضطلاع بدور قيادي في استخدام الذكاء الاصطناعي”.

وقال وزير المالية ونائب المستشار لارس كلينغبيل في المؤتمر الصحافي “هذه استثمارات في وظائف المستقبل” و”إشارة مهمة للغاية لإظهار أن ألمانيا مكان للتكنولوجيا عالية”.

تمتلك ألمانيا أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا، لكنها مثلت 2,5% فقط من الإجمالي العالمي عام 2024، مقارنة بـ3,5% عام 2015، وفق اتحاد الشركات الرقمية “بيتكوم”.

وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يتضاعف عدد مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي في ألمانيا أربع مرات، وستزيد قدرتها بنسبة 70%، وفق نفس المصدر.

لكنها تبقى متأخرة كثيرا عن الولايات المتحدة التي تمتلك عشرة أضعاف قدرتها المتوقعة بحلول نهاية العقد، وكذلك عن الصين.

