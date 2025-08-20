The Swiss voice in the world since 1935
غوغل توقع شراكة مع وكالة “ايه ايه بي” الأسترالية في مجال الذكاء الاصطناعي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تعتزم وكالة “أستراليان أسوشيتد برس” (إيه إيه بي AAP) تزويد غوغل بمحتواها لتحسين استجابات “جيميناي”، روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التابع للمجموعة الأميركية، على ما أعلنت الشركتان الأربعاء.

ولم يُكشف عن قيمة الاتفاق بين عملاق التكنولوجيا الأميركي والوكالة الأسترالية.

وقالت إيما كاودروي، المديرة العامة للوكالة التي تأسست قبل تسعة عقود، “يُسعدنا التعاون مع غوغل لاستخدام صحافتنا كآلية لضمان سرعة المعلومات التي تقدمها منتجاتها ودقتها”. 

وأضافت “هذا دليل واضح على سمعتنا كمؤسسة إخبارية رائدة وموثوقة”.

ورحب الرئيس المحلي لشراكات الأخبار في غوغل نك هوبكنز بالاتفاقية التي ستوفر “معلومات آنية لتحسين الاستجابات” التي يقدمها برنامج جيميناي.

ويجري توقيع عدد متزايد من العقود بين وسائل الإعلام والجهات الفاعلة في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي، حرصا على زيادة ملاءمة الردود على أسئلة المستخدمين.

في منتصف كانون الثاني/يناير، عقدت وكالة فرانس برس شراكة مع شركة “ميسترال” الفرنسية الناشئة تتيح دمج تقاريرها الإخبارية مع الردود التي يقدمها روبوت الدردشة الخاص بها.

كذلك، رفعت وسائل إعلام دعاوى قضائية ضد شركات مطورة لبرامج الذكاء الاصطناعي بتهمة استخدام محتوى محمي بحقوق الملكية الفكرية.

ليك/جك/غ ر

