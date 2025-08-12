The Swiss voice in the world since 1935
فارسا الإمارات يتعادلان في صدارة أطول سباق عالمي للتحمل في منغوليا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

اختتم فارسا الإمارات الشيخ خليفة آل حامد، وعيسى الخياري، مشاركتهما في سباق “ديربي المنغول” للتحمل، بالتعادل في الصدارة مع الفارسين الأميركي مايكل بولارد، والبريطانية آنا بودن، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

أقيم السباق لمسافة 1000 كلم، تم تقسيمها على مدار 8 أيام من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء، ويعد الأطول على مستوى العالم لهذه المسافة، وانطلق يوم 4 آب/أغسطس الجاري، وصولا إلى مراسم التتويج الأربعاء.

وقال الشيخ خليفة آل حامد، إن “وصوله وزميله الفارس عيسى الخياري إلى نهاية السباق، يعد إنجازاً وسط ظروف بالغة التعقيد، وتحديات كبيرة، تضمنت التضاريس، والممرات الجبلية، والوديان الخضراء، والتلال المتدحرجة، والأراضي والسهول، والكثبان الرميلة، ومجاري الأنهار”، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الإماراتية الرسمية.

وأوضح أنهما “آثرا متابعة المشاركة في السباق حتى نهايته، وتأكيد قدرات أبناء الإمارات على مواجهة التحديات، وعدم التراجع عن المنافسة الصعبة في خضم الأجواء المتزامنة مع السباق”.

بور

