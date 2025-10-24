فتح تحقيق جديد بحقّ رئيس بلدية إسطنبول المسجون

فُتح تحقيق بتهمة التجسس بحق رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، المسجون منذ آذار/مارس على خلفية اتهامات بالفساد ينفيها، وفق ما أفادت الجمعة وكالة أنباء “الأناضول” الحكومية.

ويستهدف التحقيق أيضا مدير حملته الانتخابية في اقتراعي 2019 و2024، نجاة أوزكان، ورئيس تحرير قناة المعارضة “تيلي 1” مردان يانار داغ، بحسب النيابة العامة في إسطنبول.

ويأتي فتح هذا التحقيق الجديد بحق إمام أوغلو، أبرز منافس محتمل للرئيس رجب طيب إردوغان، فيما ردّت محكمة في أنقرة الجمعة دعوى فساد مرفوعة ضدّ حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا والذي ينتمي له إمام أغلو، لـ”انتفاء السند القانوني”.

وتعود القضية إلى تموز/يوليو، حين أوقف رجل أعمال تركي بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية.

وبحسب النيابة العامة، فإن رجل الأعمال وأوزكان تبادلا خلال حملة 2019 بيانات انتخابية سرية مع أجهزة استخبارات أجنبية.

ويتهم أنصار حزب الشعب الجمهوري الحكومة بالسعي إلى إضعاف المعارضة عبر تسخير القضاء، بعدما حقق الحزب فوزا كبيرا في الانتخابات البلدية الأخيرة على حساب الائتلاف الحاكم.

