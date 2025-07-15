فرنسا: مؤتمر الأمم المتحدة سيناقش مرحلة ما بعد حرب غزة والاعتراف بدولة فلسطينية

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بروكسل (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الثلاثاء إن مؤتمرا للأمم المتحدة أعيدت جدولته هذا الشهر سيناقش خطط ما بعد الحرب على غزة والتحضيرات للاعتراف بدولة فلسطينية من قبل فرنسا وآخرين.

كانت فرنسا والسعودية خططتا لاستضافة المؤتمر في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو حزيران بهدف وضع معالم خارطة طريق لدولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل.

وقال بارو في بروكسل قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “الهدف هو رسم معالم خارطة الطريق لما بعد حرب غزة والتحضير للاعتراف بدولة فلسطينية من قبل فرنسا والدول التي ستشارك في هذا النهج”.

وتأجل المؤتمر بضغط من الولايات المتحدة وبعد اندلاع الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوما وتسببت في إغلاق عدة دول في منطقة الشرق الأوسط لمجالها الجوي مما جعل من الصعب على ممثلي بعض الدول العربية الحضور.

وقال دبلوماسيون يوم الجمعة إنه تمت إعادة جدولة المؤتمر لينعقد يومي 28 و29 يوليو تموز الجاري.

وكان من المقرر أن يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المؤتمر وألمح سابقا إلى احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل خلال المؤتمر، وهي خطوة تعارضها إسرائيل.

وبات حضور ماكرون للمؤتمر غير متوقع مما يقلل من احتمال صدور أي قرارات كبيرة.

ويقول دبلوماسيون إن ماكرون واجه مقاومة من حلفاء مثل بريطانيا وكندا بشأن مساعيه للاعتراف بدولة فلسطينية.