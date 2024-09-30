فلاي دبي تمدد إلغاء رحلاتها بين دبي وبيروت حتى 7 أكتوبر

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دبي (رويترز) – قالت فلاي دبي الإماراتية يوم الاثنين إنها مددت إلغاء رحلاتها بين دبي وبيروت حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول بسبب “التطورات المستمرة”.

وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق إن الرحلات ألغيت حتى الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

وتلغي بعض شركات الطيران رحلاتها الجوية إلى بيروت وتل أبيب في الآونة الأخيرة بينما تواصل إسرائيل شن سلسلة من الهجمات على أهداف لمسلحين في لبنان وسط صراع يمتد من الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة إلى اليمن وداخل إسرائيل نفسها.

وأضافت “نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسنعدل جدول رحلاتنا وفقا لذلك”.