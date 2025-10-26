فنزويلا تتعهّد حماية سواحلها من العمليات السريّة الأميركية

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو السبت أن بلاده تجري مناورات عسكرية لحماية سواحلها من أي “عمليات سرية” محتملة، في وقت توسّع الولايات المتحدة حضورها العسكري الإقليمي.

تأتي الخطوة غداة أمر أصدره البنتاغون بنشر مجموعة حاملة طائرات قتالية في المنطقة، في تصعيد في حملة الضربات الفتاكة المتواصلة على قوارب يشتبه بأنها تهرّب المخدرات والتي أسفرت عن مقتل 43 شخصا على الأقل.

وقال بادرينو “نجري تمرينا بدأ قبل 72 ساعة، تمرين دفاع ساحليا.. لحماية أنفسنا ليس من التهديدات العسكرية الواسعة النطاق فحسب، بل كذلك من تهريب المخدرات والتهديدات الإرهابية والعمليات السريّة الهادفة الى زعزعة استقرار بلادنا داخليا”.

وتتصاعد حدة التوتر في المنطقة مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه فوّض وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي أيه” القيام بعمليات في فنزويلا، فيما ينظر في تنفيذ هجمات بريّة ضد مجموعات تهريب المخدرات المفترضة في الدولة الكاريبية.

ومنذ الثاني من أيلول/سبتمبر، قصفت القوات الأميركية عشرة قوارب يشتبه بأنها تهرب المخدرات، ثمانية منها في الكاريبي.

ويتّهم ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتزعّم عصابة تهريب مخدرات، وهو أمر ينفيه الأخير.

وبث التلفزيون الرسمي الفنزويلي مشاهد لعناصر في الجيش منتشرين في تسع ولايات ساحلية وأحد عناصر ميليشيا مادورو المدنية وهو يحمل صاروخا روسيا من طراز “إيغلا-إس” المضاد للطائرات.

وقال بادرينو الجمعة إن “سي آي أيه ليست حاضرة في فنزويلا وحدها، بل في كل مكان في العالم.. قد ينشرون وحدات لا حصر لها مرتبطة بسي آي أيه تستخدم في أي جزء من البلاد، لكن أي محاولة ستفشل”.

ونشرت واشنطن منذ آب/اغسطس أسطولا من ثماني سفن تابعة لسلاح البحرية الأميركي وعشر طائرات حربية من طراز “إف-35” وغواصة تعتمد على الطاقة النووية من أجل عمليات مكافحة المخدرات، لكن كراكاس تشدد على أن كل ذلك غطاء لخطة هدفها إطاحة الحكومة الفنزويلية.

وستدخل حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد” إلى المنطقة للانضمام إلى الأسطول. كما ستتوجّه السفينة الحربية “يو إس إس غريفلي” إلى ترينيداد وتوباغو الأحد من أجل مناورات عسكرية مشتركة تستمر خمسة أيام.

