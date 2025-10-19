فوز مرشح معتدل في الانتخابات الرئاسية للقبارصة الأتراك

نيقوسيا (رويترز) – فاز مرشح معتدل في الانتخابات الرئاسية للقبارصة الأتراك يوم الأحد متغلبا على منافس محافظ في تصويت حاسم قد يساعد على إحياء محادثات الأمم المتحدة المتوقفة بخصوص إعادة توحيد قبرص.

وحصل المرشح المنتمي إلى يسار الوسط طوفان أرهُرمان على 62.8 بالمئة من الأصوات من بين ما يربو على 218 ألف ناخب مسجل، متفوقا على الزعيم الحالي إرسين تتار.

واستند أرهُرمان في برنامجه الانتخابي على إحياء المحادثات مع القبارصة اليونانيين بشأن مستقبل الجزيرة.

وتعهد أرهُرمان بدراسة حل اتحادي تدعمه الأمم المتحدة منذ فترة طويلة لإنهاء تقسيم الجزيرة المستمر منذ ما يقرب من 50 عاما.

ويدعم تتار إلى جانب تركيا سياسة الدولتين، وهو خيار يرفضه القبارصة اليونانيون.

وحصل تتار، الذي وصل إلى السلطة في عام 2020، على 35.8 بالمئة من الأصوات.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهنئة لأرهُرمان بعد فوزه في الانتخابات التي قال إنها تُجسّد النضج الديمقراطي للقبارصة الأتراك.

وكتب أردوغان في منشور على منصة إكس “سنواصل الدفاع عن حقوق جمهورية شمال قبرص التركية ومصالحها السيادية جنبا إلى جنب مع إخواننا القبارصة الأتراك في كل محفل”.

وقدم الرئيس القبرصي وزعيم القبارصة اليونانيين نيكوس كريستودوليديس التهنئة كذلك إلى أرهُرمان وأكد التزامه باستئناف محادثات السلام.

وانقسمت قبرص في عام 1974 خلال غزو تركي لدرء انقلاب قصير مدعوم من اليونان، والذي حدث في أعقاب قتال متقطع بعد انهيار إدارة تقاسم السلطة في عام 1963.

ولا يحظى شمال قبرص سوى باعتراف تركيا.

