The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فيضانات فيتنام تودي بحياة 16 شخصا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن أسابيع من الأمطار الغزيرة الاستثنائية في فيتنام بمقتل 16 شخصا على الأقل، وتواصل فرق الإنقاذ إجلاء السكان من عشرات آلاف المنازل الغارقة بالمياه، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

وشهد جنوب فيتنام ووسطها هطول أمطار من دون توقف منذ آخر تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبب بفيضانات عدّة أغرقت وًُجهات سياحية ومواقع أثرية.

وقالت وزارة البيئة أن 16 شخصا على الأقل قضوا منذ آخر الأسبوع، وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن خمسة مفقودين.

وأغرقت الأمطار نحو 43 ألف منزل وأدت انهيارات أرضية لقطع طرق أساسية.

وأظهرت صور وزعتها وكالة فرانس برس أحياء غارقة بكاملها في مدينة ناه ترانغ الساحلية.

وأرسلت وزارة  الدفاع مروحيات لإجلاء العالقين في المناطق الجبلية حيث وصل معدل الأمطار إلى 600 مليمتر منذ نهاية الأسبوع.

وعملت فرق الإنقاذ على التنقل بمراكب بين البيوت في مناطق من وسط البلاد، لفتح النوافذ أو ثقب الأسقف لإخراج العالقين.

ويقول العلماء إن الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري يجعل الظواهر الطبيعية أكثر قسوة وأعلى وتيرة.

تمه/خلص/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية