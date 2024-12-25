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في رسالة عيد الميلاد.. البابا فرنسيس يجدد دعوته لوقف إطلاق النار بغزة

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مدينة الفاتيكان (رويترز) – جدد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، يوم الأربعاء دعوته إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج عمن تبقى من الرهائن الإسرائيليين.

وفي رسالته بمناسبة عيد الميلاد تحت عنوان “لمدينة روما والعالم”، وصف البابا الوضع الإنساني في غزة بأنه “خطير للغاية” وطالب “بفتح أبواب الحوار والسلام على مصراعيها”.

وأصبح البابا أكثر انتقادا للحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع، ووصفها الأسبوع الماضي بأنها “وحشية”.

وشنت إسرائيل الحملة العسكرية على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وتقول وزارة الصحة في القطاع إن أكثر من 45 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، قتلوا منذ بدء الحملة الإسرائيلية. كما أدت الحملة إلى نزوح جميع سكان القطاع تقريبا وحولت أجزاء كبيرة منه إلى أنقاض.

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