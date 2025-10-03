The Swiss voice in the world since 1935
قارب من أسطول الصمود الذي اعترضته إسرائيل يرسو في قبرص

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أثينا (رويترز) – قالت حكومة قبرص يوم الجمعة إن قاربا من أسطول الصمود الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة واعترضته إسرائيل وصل إلى الجزيرة.

وذكر متحدث باسم الحكومة على إكس أن القارب الذي كان يقل 21 أجنبيا طلب الرسو في لارنكا للتزود بالوقود ولأسباب إنسانية.

ولم يوضح المتحدث اسم القارب كما لم يذكر ما إذا كان من بين القوارب التي اعترضها الجيش الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث أن السلطات القبرصية، بعد تسجيل جميع الركاب، وفرت لهم الاحتياجات الأساسية وقدمت لهم المساعدة القنصلية.

وواجهت إسرائيل يوم الخميس موجة من الإدانات والاحتجاجات الدولية بعد أن اعتلت معظم القوارب المشاركة في الأسطول واحتجزت أكثر من 450 ناشطا من إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى، بينهم الناشطة السويدية جريتا تونبري. وقالت إن النشطاء سيرحَلون.

وقالت إيطاليا يوم الخميس إنه من المرجح نقل النشطاء إلى عواصم أوروبية على متن رحلات مستأجرة يومي الاثنين والثلاثاء. وأُطلق سراح أربعة برلمانيين إيطاليين ومن المقرر أن يسافروا إلى روما يوم الجمعة.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير‭ ‬مروة غريب)

