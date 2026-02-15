The Swiss voice in the world since 1935
قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة الى غزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دخلت القافلة الإماراتية الرقم 301 إلى قطاع غزة محمّلةً بأكثر من 290 طنا من الطرود والمواد الغذائية وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 ، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الأحد أنّ عملية الفارس الشهم 3 تضمنت حتى الآن إرسال 10 آلاف شاحنة، محمّلة بما يزيد على 122 ألف طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة.

وأكدت أن المساعدات تأتي “ضمن الجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة”.

هت/كام

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

