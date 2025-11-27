قبائل حضرموت تعلن المقاومة ضد المجلس الانتقالي وسط مخاوف من تفجر الوضع بجنوب اليمن

من ريام محمد مخشف

عدن (رويترز) – أعلنت قبائل حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، مساء الخميس، عن تفويض كامل لقوات حماية حضرموت للتحرك فورا لردع أي قوات قادمة من خارج المحافظة الغنية بالنفط، وبدء “المقاومة بكل الطرق والوسائل” للدفاع عن حضرموت وثرواتها.

يأتي ذلك الإعلان وسط مخاوف متزايدة من احتقان سياسي وعسكري في واحدة من أهم المحافظات النفطية في جنوب شرق اليمن.

وأكد حلف قبائل حضرموت في بيان عقب اجتماع موسع له أن أي تمركز لقوات خارجية على أرض حضرموت يُعدّ “احتلالا” وسيجري التعامل معه بالقوة، واتخاذ خطوات وصفها بأنها “حاسمة” لمواجهة ما قال إنها تحركات خطرة تقوم بها قوى وافدة من خارج المحافظة.

وقال الحلف، الذي يتزعمه الشيخ القبلي البارز ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، إن حضرموت تواجه “محاولة واضحة للسيطرة على المحافظة ومكامن النفط”، مشيرا إلى أن مجموعات خارجية بدأت بالتمركز في مواقع حيوية واستلام بعض المعسكرات وعزل قياداتها المحلية.

ويستخدم الحلف تعبير “القوى الخارجية” للإشارة للقوات التي دفع بها المجلس الانتقالي الجنوبي في الآونة الأخيرة وشملت تعزيزات عسكرية ضخمة. ويقود تلك التعزيزات، التي أُطلق عليها قوات “الدعم الأمني”، العميد صالح علي بن الشيخ أبو بكر المعروف باسم “أبو علي الحضرمي”.

وتشكلت هذه القوة العسكرية ضمن تشكيلات قوات “النخبة الحضرمية” المدعومة من الإمارات، من مجندين من محافظات الضالع ولحج وعدن، تلقوا تدريبات مكثفة في معسكرات بعدن قبل نقلهم إلى معسكرات على الساحل في بروم ميفع ومناطق أخرى بجنوب حضرموت وغربها.

وتشهد حضرموت تصعيدا خطيرا ويخشى المراقبون أن المحافظة باتت على أعتاب انفجار ما لم تتحرك السلطة الشرعية والحكومة المعترف بها دوليا لنزع فتيل التوتر.

ولم تتخذ الحكومة الشرعية أي إجراء حتى الآن لتخفيف حدة الاحتقان في محافظة تنعم باستقرار نسبي، خاصة مع لهجة الخطاب الحادة والتهديدات والحشد العسكري من جميع الأطراف.

وأصدر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن مساء الخميس مرسوما بتعيين الوزير والمحافظ الأسبق سالم أحمد الخنبشي محافظا لحضرموت، خلفا للبرلماني مبخوت بن ماضي، في خطوة تهدف فيما يبدو لتخفيف حدة الاحتقان.

* المرحلة “الأخطر منذ عقود”

وحذر عضو مجلس القيادة الرئاسي باليمن فرج البحسني يوم الخميس من أن حضرموت تمر بمرحلة وصفها بأنها “الأخطر منذ عقود”، داعيا إلى وقف التصعيد الذي قد يدفع المحافظة نحو صراع داخلي “لا رابح فيه”.

وقال البحسني، وهو محافظ سابق لحضرموت، في بيان إن المحافظة تُساق نحو “انقسامات لا تخدم إلا أعداءها”، محذرا من أي محاولات لاستعراض القوة وذلك بعد بيان أصدرته السلطة المحلية بقيادة المحافظ المعزول مبخوت بن ماضي وتضمن تحذيرات من خطوات قد تدفع نحو “الفوضى”.

وحلف قبائل حضرموت هو تشكيل قبلي معروف بمناهضته للمجلس الانتقالي الجنوبي، ويسعى إلى تطبيق الحكم الذاتي في المحافظة، وبات يملك قوة عسكرية في عدد من مديريات حضرموت مترامية الأطراف ولا تخضع لوزارة الدفاع اليمنية.

ويتبنى الحلف خطابا يدعو لتمكين سكان حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم بعيدا عن الوصاية المركزية. ويقول مراقبون ومحللون سياسيون إن حضرموت، أكبر محافظات اليمن مساحة وأغناها بالنفط، تشهد تداخلا معقدا بين القوى العسكرية المحلية والإقليمية، وسط تنافس متصاعد على النفوذ يُخشى من أن يترتب على تسارع التطورات العسكرية على الأرض وتصعيد خطير في البلاد التي تعاني من ويلات الحرب منذ أكثر من عقد.

وتخضع محافظة حضرموت لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ويدعمها تحالف تقوده السعودية تدخل في البلاد في مارس آذار 2015 لمحاربة حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)