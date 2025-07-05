قتيل وستة جرحى في غارات إسرائيلية في جنوب لبنان (وزارة الصحة)

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قتل شخص السبت وأصيب ستة آخرون بجروح في ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، في آخر استهدافات تقع رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة” في بنت جبيل “أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح”.

وأفادت الوزارة في وقت لاحق عن إصابة شخص في غارة جوية جديدة استهدفت سيارة أخرى في البلدة نفسها، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في غارة مماثلة استهدفت سيارة في بلدة شقرا المجاورة.

وفي وقت سابق السبت أعلنت الوزارة أن غارة إسرائيلية بمسيرة أدت إلى إصابة مواطن في شبعا بجنوب لبنان ايضا، فيما ذكرت الوكالة الوطنية أن الغارة استهدفت منزلا.

ويسري في لبنان منذ تشرين الثاني/نوفمبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحوّل الى مواجهة مفتوحة مني خلالها الحزب بخسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية.

والخميس، أسفرت ضربة إسرائيلية على سيارة عند المدخل الجنوبي لبيروت عن مقتل رجل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين حسبما أعلنت السلطات اللبنانية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف “إرهابيا” يعمل لصالح إيران.

ونصّ وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).

كما نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن اسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وتوعّدت إسرائيل بمواصلة شنّ ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح الحزب المدعوم من إيران.

لغ/مون/ب ق