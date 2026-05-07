قطاع الطيران الفرنسي يخشى تأثره في الخريف بتداعيات أزمة الطاقة

أعرب رئيس اتحاد المطارات الفرنسية والفرنكوفونية الشريكة توما جوان الخميس عن خشيته من أن يعاني قطاع النقل الجوي في الخريف المقبل تداعيات أزمة الطاقة الراهنة، مطالبا بإلغاء قرار زيادة الضريبة على تذاكر الطائرات ثلاثة أضعاف. 

وقال جوان في حديث لإذاعة “إر إم سي” الفرنسية “سنجتاز فصل الصيف، لكن القطاع لن يخرج سالما من أزمة الطاقة هذه التي يبدو أنها ستصبح بنيوية”.

وأضاف “القطاع برمّته سيضعف كثيرا. ما يُخشى حصوله هو أن نعاني التداعيات في الخريف”.

وخلال اجتماع عُقد الأربعاء مع الحكومة، طلبت الجهات المعنية في قطاع الطيران “إلغاء زيادة الضريبة على تذاكر السفر ثلاثة أضعاف”، لكنّ الحكومة اعتبرت أنّ “الوقت غير مناسب لطرح هذا الموضوع”، بحسب جوان.

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور خلال هذا الاجتماع أن “لا مخاوف على الأرجح” من حدوث نقص في الكيروسين في قطاع النقل الجوي خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو.

