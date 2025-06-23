قطر تقول إنها تحتفظ بحقها في الرد بعد الهجوم الإيراني

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دبي (رويترز) – أكدت قطر يوم الاثنين احتفاظها بحق الرد المباشر، بما يتوافق مع القانون الدولي، على استهداف إيران قاعدة العديد العسكرية التي تديرها الولايات المتحدة في الدوحة.

وجاء الهجوم الإيراني ردا على قصف أمريكي لمنشآت نووية إيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري “نعرب عن إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، ونعتبره انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.