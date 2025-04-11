قمة بين الاتحاد الأوروبي وبكين خلال تموز/يوليو في الصين

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يعقد اجتماع قمة بين الاتحاد الأوروبي ومسؤولين صينيين كبار في تموز/يوليو المقبل في الصين، بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة الروابط بين الطرفين، وفق ما أفاد الناطق باسم المجلس الأوروبي الجمعة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في كانون الثاني/يناير عن خطط لتنظيم قمة كهذه، قبل تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهامه رسميا وفرضه رسوما جمركية عالية.

وقال الناطق باسم المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “ننسق مع الصين لتحديد موعد للاجتماع الذي يتوقع أن يعقد في الصين في النصف الثاني من تموز/يوليو المقبل”.

في وقت سابق الجمعة، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الاتحاد الأوروبي إلى ضم جهوده إلى جهود بكين في مقاومة “التنمر الأحادي الجانب” في إشارة إلى سياسة فرض الرسوم الجمركية المرتفعة التي ينتهجها ترامب.

ويعقد رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية اجتماعات قمة منتظمة مع القيادة الصينية لكن ذلك لم يحصل خلال العام 2024.

راز/غ ر/ح س