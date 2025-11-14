قوات إيرانية تعترض ناقلة وتقتادها للمياه الإيرانية

4دقائق

دبي (رويترز) – قال مسؤول أمريكي ومصادر في قطاع الأمن البحري إن قوات إيرانية اعترضت ناقلة المنتجات النفطية تالارا واقتادتها إلى المياه الإيرانية يوم الجمعة، في أول تقرير عن احتجاز طهران ناقلة منذ الضربات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو حزيران.

وأضافت المصادر أن الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال كانت تبحر قبالة سواحل الإمارات من الشارقة في طريقها إلى سنغافورة محملة بشحنة من زيت الغاز عالي الكبريت .

وقال المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الواقعة كانت مفاجئة في ضوء توقف إيران عن تنفيذ مثل هذه العمليات في الأشهر القليلة الماضية. وكان يُعرف عن إيران في الماضي اعتراضها للسفن في الخليج.

وقلصت إيران أنشطتها العسكرية في المنطقة منذ القصف الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما في يونيو حزيران، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من طهران بشأن الواقعة، فيما لم ترد وزارتا الخارجية الإماراتية والإيرانية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت شركة كولومبيا شيب ماندجمنت المشغلة للسفينة في بيان “انقطع الاتصال نحو الساعة 8:22 بالتوقيت المحلي (0422 بالتوقيت العالمي المنسق) اليوم الجمعة… على بعد نحو 20 ميلا بحريا من ساحل خورفكان بالإمارات”. ويعادل التوقيت العالمي المنسق أو الموحد توقيت جرينتش.

وأضافت الشركة أنها تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية، ومنها أجهزة الأمن البحري والشركة المالكة للناقلة، لاستعادة الاتصال.

ولم تقدم شركة كولومبيا شيب ماندجمنت مزيدا من التفاصيل.

وتمتلك شركة باشا فاينانس، ومقرها قبرص، هذه الناقلة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن هذه الواقعة “يُعتقد أنها من تدبير دولة وإن السفينة تتجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية”.

وقال الجيش الأمريكي في بيان إنه على علم بالوقعة ويراقب الوضع عن كثب.

وذكرت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية ومصادر في قطاع الأمن البحري أن الحرس الثوري الإيراني اعترض الناقلة في البحر وأعاد توجيهها نحو الساحل الإيراني.

وعلى مدى السنوات الماضية احتجز الحرس الثوري الإيراني مرة تلو الأخرى سفنا تجارية في مياه الخليج مشيرا في كثير من الأحيان إلى مخالفات بحرية مثل الاشتباه بعملية تهريب أو مخالفات فنية أو نزاعات قانونية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من مارين ترافيك يوم الجمعة أن آخر مرة أبلغت فيها السفينة بموقعها كانت نحو الساعة 0810 بالتوقيت العالمي المنسق وأنها كانت تبحر بالقرب من الساحل الإيراني.

(تغطية صحفية جوناثان سول من لندن وجنى شقير ونيرة عبد الله وباريسا حافظي ويوسف سابا وتالا رمضان من دبي وريني مالتيزو من أثينا – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)