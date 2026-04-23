قوات حفظ سلام إيطالية تستبدل رمزا دينيا مسيحيا جرى تدنيسه في لبنان
روما 23 أبريل نيسان (رويترز) – قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني اليوم الخميس إن قوات حفظ السلام الإيطالية التابعة للأمم المتحدة استبدلت مجسما للمسيح بعد تخريبه على يد جنود إسرائيليين في جنوب لبنان.
وأثارت صورة تظهر تدنيس صليب في بلدة دبل استنكارا واسع النطاق هذا الأسبوع. وتم إعفاء الجنديين المتورطين من الخدمة القتالية ووضعهما قيد الاحتجاز لمدة 30 يوما.
وقالت ميلوني في بيان “أود أن أشكر القائد ديوداتو أباجنارا وجميع أفراد الوحدة الإيطالية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) على قرارهم التبرع بصليب جديد لقرية دبل اللبنانية”.
وأضافت “أن صور تسليم التمثال إلى المجتمع المحلي ووضعه في المكان نفسه الذي كان يقف فيه التمثال الذي دمره جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي قبل بضعة أيام تبعث الدفء في القلوب وترسل رسالة قوية من الأمل والحوار والسلام”.
