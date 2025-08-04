قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 5 أعضاء في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية

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القاهرة (رويترز) – قالت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها فصائل كردية يوم الأحد إن خمسة من عناصرها قتلوا خلال هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية على نقطة تفتيش في دير الزور بشرق سوريا في 31 يوليو تموز.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم في بيان يوم الاثنين.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية هي القوة القتالية الرئيسية المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا خلال المعارك التي أدت إلى هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2019.

ويحاول التنظيم في الآونة الأخيرة استعادة نفوذه في الشرق الأوسط والغرب وآسيا، وكان قد بسط سيطرته على مدينة دير الزور في عام 2014 قبل أن يستعيد الجيش السوري السيطرة عليها في 2017.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه ومحمد الجبالي – إعداد محمد علي فرج ودعاء محمد للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)