The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

كار باور شيب التركية تعتزم تزويد العراق بما يصل إلى 590 ميجاوات من الكهرباء

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

إسطنبول (رويترز) – قالت شركة (كار باور شيب) التركية المشغلة لمحطات الطاقة العائمة يوم الأربعاء إنها وقعت صفقة لتزويد العراق بما يصل إلى 590 ميجاوات من الكهرباء لتحقيق استقرار في الشبكة الوطنية للبلاد.

ومن المقرر أن ترسو وحدتان عائمتان لتوليد الكهرباء في ميناءي خور الزبير وأم قصر في البصرة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلهما في غضون شهر.

وقالت الشركة في بيان إن العقد الأولي، الذي تم توقيعه مع وزارة الكهرباء العراقية والشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، يمتد لواحد وسبعين يوما.

وكانت المناطق الوسطى والجنوبية من العراق قد شهدت انقطاعات في التيار هذا الشهر بسبب توقف مفاجئ لمحطة توليد أدى إلى عطل في الشبكة.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
12 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
13 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية