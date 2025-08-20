كار باور شيب التركية تعتزم تزويد العراق بما يصل إلى 590 ميجاوات من الكهرباء

إسطنبول (رويترز) – قالت شركة (كار باور شيب) التركية المشغلة لمحطات الطاقة العائمة يوم الأربعاء إنها وقعت صفقة لتزويد العراق بما يصل إلى 590 ميجاوات من الكهرباء لتحقيق استقرار في الشبكة الوطنية للبلاد.

ومن المقرر أن ترسو وحدتان عائمتان لتوليد الكهرباء في ميناءي خور الزبير وأم قصر في البصرة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلهما في غضون شهر.

وقالت الشركة في بيان إن العقد الأولي، الذي تم توقيعه مع وزارة الكهرباء العراقية والشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، يمتد لواحد وسبعين يوما.

وكانت المناطق الوسطى والجنوبية من العراق قد شهدت انقطاعات في التيار هذا الشهر بسبب توقف مفاجئ لمحطة توليد أدى إلى عطل في الشبكة.

