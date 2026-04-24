كالاس: المحادثات مع إيران يجب أن تشمل خبراء نوويين

نيقوسيا 24 أبريل نيسان (رويترز) – أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الجمعة ضرورة مشاركة خبراء نوويين في المحادثات مع إيران، قائلة إنه “إذا لم يحدث ذلك “سينتهي بنا المطاف بإيران أكثر خطورة”.

وقالت كالاس، قبيل قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص “إذا اقتصرت المحادثات على الملف النووي فقط، دون وجود خبراء نوويين على طاولة المفاوضات، فسينتهي بنا المطاف إلى اتفاق أضعف من خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وأضافت “وإذا لم تُعالج المشاكل في المنطقة، كبرامج الصواريخ ودعم إيران للوكلاء والأنشطة الهجينة والإلكترونية في أوروبا، فسينتهي بنا المطاف إلى إيران أكثر خطورة”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )