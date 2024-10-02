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كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في تل أبيب

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القاهرة (رويترز) – أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان يوم الأربعاء مسؤوليتها عن إطلاق النار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية والذي أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل يوم الثلاثاء.

وأضافت “تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها عن عملية يافا البطولية التي نفذها المجاهدان القساميان محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني من مدينة الخليل، والتي أدت وفق اعتراف العدو إلى مقتل سبعة صهاينةٍ وإصابة 16 آخرين بعضهم جراحه خطرة”

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية