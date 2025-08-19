كليفلاند أبوظبي يوفر علاجا للسكتة الدماغية هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اعتمد كليفلاند كلينك أبوظبي استخدام جهاز لتنظيم تدفق الدم المرتبط بحدوث سكتة دماغية، ليصير أول مستشفى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر هذا النوع من العلاجات، وفق ما أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي الثلاثاء.

ويمكّن جهاز “أرتيس” من تنظيم تدفُّق الدم لعلاج تمدّد الأوعية الدموية الدماغية، بأدنى حدود للتدخل الجراحي عبر دخول قسطرة من أحد أوعية المريض في الفخذ أو الذراع، ويستغرق الإجراء بين ساعتين وثماني ساعات حسب درجة التعقيد، وفق بيان المكتب.

ويحدث مرض تمدّد الأوعية الدموية الدماغية، أو السكتة الدماغية، بسبب ضعف جدران الأوعية داخل الدماغ، ما يسبب انتفاخا أو توسعا يعرّض المريض للخطر، وكان العلاج يستدعي جراحة مفتوحة.

