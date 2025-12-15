كمبوديا تتهم تايلاند بشن ضربات في مناطق تضم معابد تاريخية

afp_tickers

4دقائق

اتهمت كمبوديا تايلاند الاثنين بشن غارات في عمق أراضيها وقصف مناطق لا تبعد أكثر من ساعتين بالسيارة عن معابد تاريخية، في تجدد للنزاع الحدودي بينهما.

وتتنازع تايلاند وكمبوديا السيادة على مناطق تضم معابد تعود إلى إمبراطورية الخمير على امتداد حدودهما البالغ طولها نحو 800 كيلومتر، والتي رُسمت مطلع القرن العشرين خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية.

وقُتل عشرات الأشخاص خلال خمسة أيام من المعارك في تموز/يوليو قبل التوصل إلى هدنة، ثم خرقها في غضون أشهر.

وأفاد مسؤولون بأن الاشتباكات الجديدة بين الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا هذا الشهر أسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل بينهم جنود ومدنيون، ونزوح نحو 800 ألف شخص.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بإشعال المواجهات واستهداف المدنيين.

وقالت كمبوديا، التي يتفوق عليها الجيش التايلاندي من ناحيتي التسليح والإنفاق، إن القوات التايلاندية وسّعت نطاق هجومها “داخل” الأراضي الكمبودية صباح الاثنين.

وأعلنت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان أن طائرة مقاتلة تايلاندية قصفت منطقة قرب مخيم للنازحين في مقاطعة سري سنام، بمحافظة سيام ريب.

وصرح وزير الإعلام نيث بيكترا لوكالة فرانس برس بأن هذه هي المرة الأولى خلال الاشتباكات الأخيرة التي يقصف فيها الجيش التايلاندي مناطق في محافظة سيام ريب، التي تضم مجمع معابد أحدها مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأضاف الوزير أن طائرات تايلاندية من طراز إف-16 توغلت لأكثر من 70 كيلومتراً داخل الأراضي الكمبودية.

ويعتمد هذا البلد بشكل كبير على قطاع السياحة الذي لا يزال يتعافى من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وبلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا كمبوديا العام الماضي أكثر من 6,7 مليون سائح، وهو أعلى رقم سنوي مسجل وفقا لبيانات وزارة السياحة.

إلا أن عددهم خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر من هذا العام انخفض بنحو الثلث مقارنة بعام 2019، أي قبل بدء الجائحة.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي توسط في النزاع مطلع هذا العام، الأسبوع الماضي بأن البلدين اتفقا على وقف لإطلاق النار اعتبارا من مساء السبت.

إلا أن المعارك استمرت يومي السبت والأحد وحتى الاثنين، ونفت بانكوك ما أعلنه ترامب بشأن هدنة.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، الذي حلّ البرلمان الأسبوع الماضي تمهيدا لإجراء انتخابات العام المقبل، على صفحته في فيسبوك الأحد أن حكومته ستواصل عملياتها العسكرية.

وأفاد مسؤولون عسكريون من كلا الجانبين باستمرار الاشتباكات والضربات على مناطق حدودية الاثنين.

سوي-تب/غد/دص