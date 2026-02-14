The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

كندا تريد تغيير الحكومة الإيرانية وتشدد العقوبات عليها

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تورونتو 14 فبراير شباط (رويترز) – نقلت صحيفة جلوب اند ميل اليوم السبت عن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند قولها إن أوتاوا تريد تغيير الحكومة في إيران، لكنها لم تذكر ما إذا كانت ستدعم أي هجوم عسكري أمريكي.

وقالت أناند لجلوب اند ميل في مقابلة أجريت معها في ألمانيا حيث تحضر مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن “لن نفتح علاقات دبلوماسية مع إيران ما لم يحدث تغيير في النظام. انتهى”.

علاقات كندا بإيران سيئة للغاية، إذ قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها في 2012.

وأعلنت أناند اليوم فرض مزيد من العقوبات على سبعة أشخاص على صلة بالحكومة الإيرانية، وقالت إن تركيز كندا في المنطقة ينصب على قمع حقوق الإنسان.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الجيش الأمريكي يتأهب لاحتمال تنفيذ عمليات مستمرة لأسابيع ضد إيران إذا أمر الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم، وذلك في ما قد يتفاقم إلى صراع أكثر خطورة بكثير مما شهده البلدان في السابق.

ورحب ترامب أمس الجمعة بالتغيير الحكومي المحتمل في إيران في وقت ترسل فيه وزارة الدفاع (البنتاجون) حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية