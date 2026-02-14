كندا تريد تغيير الحكومة الإيرانية وتشدد العقوبات عليها
تورونتو 14 فبراير شباط (رويترز) – نقلت صحيفة جلوب اند ميل اليوم السبت عن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند قولها إن أوتاوا تريد تغيير الحكومة في إيران، لكنها لم تذكر ما إذا كانت ستدعم أي هجوم عسكري أمريكي.
وقالت أناند لجلوب اند ميل في مقابلة أجريت معها في ألمانيا حيث تحضر مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن “لن نفتح علاقات دبلوماسية مع إيران ما لم يحدث تغيير في النظام. انتهى”.
علاقات كندا بإيران سيئة للغاية، إذ قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها في 2012.
وأعلنت أناند اليوم فرض مزيد من العقوبات على سبعة أشخاص على صلة بالحكومة الإيرانية، وقالت إن تركيز كندا في المنطقة ينصب على قمع حقوق الإنسان.
وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الجيش الأمريكي يتأهب لاحتمال تنفيذ عمليات مستمرة لأسابيع ضد إيران إذا أمر الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم، وذلك في ما قد يتفاقم إلى صراع أكثر خطورة بكثير مما شهده البلدان في السابق.
ورحب ترامب أمس الجمعة بالتغيير الحكومي المحتمل في إيران في وقت ترسل فيه وزارة الدفاع (البنتاجون) حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة.
