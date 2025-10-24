كندا تسحب إعلانا مناهضا للرسوم الجمركية تسبب بإلغاء المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية الجمعة أنها ستسحب إعلانا مناهضا للرسوم الجمركية أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودفعه للإعلان عن إلغاء المحادثات التجارية مع كندا.

وكان ترامب كتب على منصته تروث سوشال الخميس “أعلنت مؤسسة (الرئيس الأميركي السابق) رونالد ريغن للتو أن كندا استخدمت إعلانا بشكل احتيالي وزائف يظهر فيه رونالد ريغن وهو يتحدث بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية”.

وأضاف “بناء على سلوكهم الفظيع، تلغى كل المفاوضات التجارية مع كندا”.

وبعد أقل من 24 ساعة، أعلن دوغ فورد رئيس وزراء أونتاريو تعليق بث الإعلان عقب إجرائه مشاورات مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بشأن الخلاف مع واشنطن.

وكتب فورد على اكس “بعد الحديث مع رئيس الوزراء كارني، ستوقف أونتاريو حملتها الإعلانية الأميركية اعتبارا من الاثنين كي يصبح بالإمكان استئناف المحادثات التجارية”.

وأضاف فورد أنه طلب من فريقه مواصلة بث الإعلان خلال أول مباراتين هذا الأسبوع من بطولة العالم للبيسبول التي يتواجه فيها فريقا “تورنتو بلو جايز” الكندي و”لوس أنجليس دودجرز” الأميركي.

ولم يعلق ترامب بشكل فوري على قرار رئيس وزراء أونتاريو سحب الإعلان.

وقال نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر للصحافيين، إن ترامب أعرب عن “استيائه الشديد” ومن المتوقع أن يرد في وقت لاحق.

ورجّح مسؤول أميركي كبير أن يلتقي ترامب بكارني على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية الأربعاء.

وأضاف المسؤول لوكالة فرانس برس “من المرجح أن يلتقيا”.

واعتبر ترامب أن الحملة التي مولتها مقاطعة أونتاريو الكندية لتُبث على القنوات التلفزيونية الأميركية، تهدف إلى “التدخل في قرار المحكمة العليا الأميركية” التي ستصدر حكمها في مسألة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها.

وكتب مجددا على تروث سوشال الجمعة “كندا غشّت وفُضح أمرها!” مضيفا “لطالما غشّت كندا في ما يتعلّق بالرسوم الجمركية، مُحصّلة من مزارعينا رسوما تصل إلى 400%. والآن لم يعد بإمكانها، ولا بإمكان دول أخرى، استغلال الولايات المتحدة”.

من جهته، قال كارني الجمعة إن كندا مستعدة لإجراء مزيد من المحادثات التجارية في أي وقت تكون الولايات المتحدة جاهزة لذلك.

وفي حديث قبل توجّهه إلى آسيا، قال كارني إن المحادثات الثنائية أظهرت “تقدما… ونحن على استعداد للاستفادة من هذا التقدم والبناء عليه عندما يكون الأميركيون جاهزين”.

وأضاف لصحافيين على مدرج المطار قبل أن يستقل طائرته لحضور قمتين إقليميتين في آسيا “لا يمكننا التحكم بالسياسة التجارية للولايات المتحدة”، مؤكدا رغبته في تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.

وكان كارني قال في خطاب الميزانية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن سياسة واشنطن التجارية التي “تغيّرت بشكل جذري” تتطلب تجديد استراتيجية أوتاوا الاقتصادية.

وأضاف ترامب الجمعة على منصته أن ريغن “كان يحب التعرفات الجمركية من أجل بلادنا وأمنها القومي”.

وأفادت مؤسسة رونالد ريغن على اكس بأن حكومة أونتاريو استخدمت “بشكل انتقائي” مقاطع صوتية ومرئية من خطاب إذاعي ألقاه الرئيس الأسبق في نيسان/أبريل 1987.

وأضافت أن الإعلان “يحرّف” ما قاله الرئيس الجمهوري الأسبق في خطابه حول التجارة، مشيرة الى أنها “تراجع خياراتها القانونية في هذا الشأن”.

ويأتي هذا التحول المفاجئ في العلاقة بين الجارتين في أميركا الشمالية بعد نحو أسبوعين من زيارة كارني للبيت الأبيض في مسعى لتخفيف الرسوم الجمركية الأميركية.

ورغم أن نحو 85% من السلع معفاة من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا بسبب التزامهما اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، فإن الرسوم الدولية التي فرضها ترامب على قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات كان لها تأثير سلبي على الشركات الكندية وأدت إلى فقدان وظائف.

