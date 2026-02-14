The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

كوبا تلغي مهرجان السيجار في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية الأميركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت كوبا السبت إلغاء مهرجانها الشهير للسيجار في ظل أزمة حادة في موارد الطاقة وضغوط اقتصادية خانقة تفرضها القيود الأميركية على الجزيرة التي تواجه ضائقة مالية.

وفي رسالة إلى المشاركين اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أعلن المنظمون إرجاء الحدث السنوي الذي كان من المقرر أن يقام بين 24 و27 شباط/فبراير، دون تحديد موعد جديد.

وعادة ما يوفر المهرجان إيرادات بملايين الدولارات من مبيعات في المزاد، تُحوَّل بعدها إلى نظام الرعاية الصحية. وحققت نسخة العام الماضي مداخيل تناهز 19,5 مليون دولار.

وتدرّ المبيعات الدولية للسيجار الكوبي، وهو أبرز صادرات البلاد، دخلاً شديد الأهمية لاقتصاد الجزيرة. 

وشددت الولايات المتحدة التي تفرض حظرا اقتصاديا على كوبا، من قيودها في الآونة الأخيرة، اذ أوقفت شحنات النفط من كراكاس الى هافانا عقب الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع كانون الثاني/يناير.

كما وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تبيع النفط لهافانا.

وأوقفت شركات طيران دولية رحلاتها إلى كوبا بسبب نقص الوقود في الجزيرة، كما حثّت حكومات مواطنيها على إعادة النظر في السفر إليها، محذّرة من احتمال تعذّر عودتهم.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة عن “قلقها الكبير” إزاء تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في كوبا في ظل الضغوط التي تمارسها عليها الولايات المتحدة.

جب/كام/ود

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية