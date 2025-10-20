لافروف وروبيو بحثا في تفاصيل القمة المقبلة بين بوتين وترامب مع إبداء زيلينسكي استعداده للمشاركة

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ماركو روبيو هاتفيا الإثنين في الترتيبات الخاصة بالقمة المرتقبة في بودابست بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، وفق ما أعلن الجانبان.

وقال نائب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت إن روبيو “شدّد على أهمية اللقاءات المقبلة بوصفها فرصة لموسكو وواشنطن للتعاون نحو التوصل إلى حل دائم للحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبدى في وقت سابق الإثنين استعداده للمشاركة في القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي، في حال دعي إليها.

وكان الكرملين قال إن “لا تفاصيل لديه” في ما يتّصل بمشاركة زيلينسكي في الاجتماع.

والجهود الدبلوماسية لوضع حد للغزو الروسي المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف سنة، متعثّرة منذ القمة التي جمعت ترامب وبوتين في ألاسكا في آب/أغسطس.

في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيسان أنهما سيعقدان في بودابست جولة ثانية من المحادثات، لكن لم يتّضح ما إذا سيشارك فيها زيلينسكي الذي لم يدعَ إلى الجولة السابقة.

وقال زيلينسكي في تصريحات لصحافيين نشرت الاثنين “إذا دعيت الى بودابست، إذا كانت دعوة وفق صيغة أن نجتمع ثلاثتنا، أو الدبلوماسية المكوكية أي أن يلتقي الرئيس ترامب ببوتين وأن يلتقي الرئيس ترامب بي، عندها وفق صيغة أو أخرى، سنتفق”.

وانتقد الرئيس الأوكراني خيار عقد القمة في المجر التي تربطها علاقات متوترة مع كييف وتعد من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الأكثر تعاطفا مع الكرملين.

في العام 1994، وقّعت موسكو مذكرة في بودابست تهدف لضمان أمن أوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان مقابل تخلي البلدان الثلاثة عن أسلحة نووية بقيت لديها من الحقبة السوفياتية.

وقال زيلينسكي إن “سيناريو +بودابست+ آخر لن يكون إيجابيا أيضا”.

ورحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين بالقمة المرتقبة، لكنّه شدّد على ضرورة إشراك الأوكرانيين والأوروبيين فيها.

