لبنان يطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات وأعمال الهدم

بيروت 11 مايو أيار (رويترز) – قالت الرئاسة اللبنانية اليوم الاثنين إن الرئيس جوزاف عون حث الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وأعمال هدم المنازل في جنوب لبنان في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة اللبنانية إن 74 شخصا قتلوا في هجمات إسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية رغم سريان هدنة أُعلنت الشهر بين جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والجيش الإسرائيلي.

وقالت طهران إن الأمن في لبنان كان أحد مطالبها ضمن مقترح لإنهاء الحرب على النطاق الأوسع مع الولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز. ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح إيران.

وتجدد الصراع بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس آذار عندما أطلقت الجماعة النار على إسرائيل دعما لطهران.

ولم تتوقف الأعمال القتالية منذ إعلان ترامب وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان، ومعظمها في جنوب لبنان حيث تحتل إسرائيل منطقة أمنية أعلنتها من جانب واحد قائلة إن الهدف منها الحماية من هجمات حزب الله.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اللبنانية إن الضحايا الذين لاقوا حتفهم منذ يوم السبت قتلوا في غارات إسرائيلية مختلفة موضحا أن إحداها أودت بحياة ما لا يقل عن سبعة أشخاص في بلدة السكسكية الجنوبية.

وأضاف أن 2869 شخصا قتلوا منذ الثاني من مارس آذار، بينهم 584 من المسعفين والنساء والقصر. ولا تحدد الحصيلة عدد القتلى من المسلحين.

*واشنطن تستضيف جولة ثالثة من المحادثات

قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزاف عون شدد خلال اجتماع مع السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى على “ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها.”

وتواصل إسرائيل هدم قرى في الجنوب قائلة إنها تتحرك ضد مسلحي حزب الله المتمركزين داخل مناطق مدنية.

وأضافت الرئاسة أن عون وعيسى استعرضا أيضا “التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في الأسبوع الجاري في واشنطن”.

واستضافت واشنطن الشهر الماضي جولتين من المحادثات بين السفيرين الإسرائيلي واللبناني لدى الولايات المتحدة، في أعلى مستوى من الاتصالات بين إسرائيل ولبنان منذ عقود.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستسهل الجولة الثالثة من المحادثات المقررة يومي 14 و15 مايو أيار.

وسيرأس الوفد اللبناني السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم. وقالت الرئاسة إن عون، الذي رشح كرم لهذا الدور، أعطى له توجيهات خلال اجتماع عقد يوم السبت.

ويعكس قرار بيروت إجراء اتصالات مباشرة مع إسرائيل انقساما عميقا في لبنان إزاء ترسانة حزب الله وقرار الجماعة مهاجمة إسرائيل.

ويتهم منتقدون الجماعة بجرّ لبنان إلى الحرب من جانب واحد.

وطالب حزب الله الحكومة بإلغاء المحادثات. ونفذت إسرائيل الأسبوع الماضي أول هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله، فيما لم تؤكد الجماعة مقتله.

وتؤكد إسرائيل أن حزب الله أطلق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ الثاني من مارس آذار. وأُجبر نحو 1.2 مليون شخص على النزوح من منازلهم في لبنان، وفر كثيرون منهم من الجنوب.

وتقول إسرائيل إن 17 من جنودها قُتلوا في جنوب لبنان، إلى جانب مدنيين اثنين في شمال إسرائيل.

(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد محمد علي فرج ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )