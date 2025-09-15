The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

لندن وواشنطن ستوقعان اتفاقية لتسريع تنفيذ المشاريع النووية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

ستوقّع لندن وواشنطن اتفاقية تسريع إجراءات ترخيص المشاريع النووية والمصادقة عليها بين البلدين، خلال زيارة دولة لدونالد ترامب إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، على ما أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين. 

وأوضحت الحكومة في بيان أنّ هذه الاتفاقية “ستتيح للشركات بناء محطات طاقة نووية جديدة بسرعة أكبر، مثلاا من خلال تقليص المدة المتوسطة للحصول على ترخيص من ثلاث أو أربع سنوات إلى نحو سنتين”.

وتنص الشراكة أيضا على تعزيز البرامج التجريبية في مجال الاندماج النووي، وهي تقنية تختلف عن الانشطار النووي المستخدم في المحطات الحالية. وتهدف هذه البرامح إلى إنتاج طاقة توصَف بأنها آمنة وخالية من النفايات.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رغبته في بناء “عصر ذهبي للطاقة النووية” مع الولايات المتحدة.

وسيتم التوقيع رسميا على هذه الشراكة التي أُطلق عليها اسم “أتلانتيك بارتنرشيب فور أدفانسد نوكلير إنردجي” (“الشراكة الأطلسية من أجل الطاقة النووية المتقدمة”)، خلال زيارة ترامب الأربعاء والخميس إلى بريطانيا حيث يُتوقَّع أن يُستقبل بحفاوة كبيرة.

ويُفترض كذلك أن يوقّع ترامب الذي يرافقه وفد من قادة شركات أميركية، اتفاقية تكنولوجية مع لندن.

منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ضاعفت لندن جهودها للتخلي عن الاعتماد على الهيدروكربونات، وجعلت الطاقة النووية إحدى أولوياتها.

وتنص الاتفاقية مع الولايات المتحدة على “إلغاء أي اعتماد متبقٍ على الوقود النووي الروسي بحلول نهاية عام 2028، مما يزيد من إقصاء بوتين من سوق الطاقة”، بحسب البيان.

تُعدّ الطاقة النووية أيضا وسيلة للمملكة المتحدة كي تحقق طموحاتها المناخية، بالإضافة إلى الحقول الكبيرة لتوربينات الرياح في البحر.

في حزيران/يونيو، تعهّدت الحكومة بضخ أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني (41 مليار دولار) لإنعاش قطاع الطاقة النووية في البلاد، من أجل محطة الطاقة سايزويل سي المُستقبلية، بالإضافة إلى مفاعلات معيارية صغيرة وأبحاث عن الاندماج النووي.

وأعلنت الحكومة، في بيانها الاثنين، عن مشروع لبناء “ما يصل إلى 12 مفاعلا معياريا مُتطورا في هارتلبول”، شرق إنكلترا، ستتولاه شركتا “إكس-إنرجي” و”سنتريكا” الأميركيتان.

ومن المُقرر أن تُطلق شركات “هولتيك” الأميركية، و”أو ديه إف” الفرنسية، و”تريتاكس” البريطانية، مشروع إنشاء مراكز بيانات تعمل بمفاعلات معيارية صغيرة في نوتنغهامشير.

زاب/رك/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
70 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
35 إعجاب
26 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية