ماسك يتهم “آبل” بتفضيل “أوبن إيه آي” ويتوعد بملاحقات قضائية

اتهم إيلون ماسك “آبل” بتفضيل “أوبن إيه آي” ومساعدها للذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” في متجر التطبيقات التابع لها App Store، مهددا الشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وكتب الملياردير الثلاثاء على صفحته عبر منصة إكس “تتصرف آبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي أخرى غير +أوبن إيه آي+ الوصول إلى المركز الأول في متجر التطبيقات، وهو انتهاك واضح لقواعد المنافسة”.

وأضاف أن شركته “إكس إيه آي” التي طورت مساعد الذكاء الاصطناعي “غروك” ستتخذ “إجراء قانونيا على الفور”.

يتيح متجر التطبيقات App Stpre تنزيل التطبيقات على أجهزة آبل. تُعد هذه المنصة بالغة الأهمية للناشرين الذين يتطلعون إلى جذب المستهلكين.

تٌبين هذه المنصة للمستخدمين قائمة بأكثر التطبيقات شيوعا عليها راهنا، في فئات مختلفة، استنادا بشكل خاص إلى المراجعات والتقييمات وعدد التنزيلات.

ولم تستجب آبل التي لا تُقدم سوى معلومات قليلة عن معاييرها، لاستفسارات تقدمت بها وكالة فرانس برس.

أثارت اتهامات إيلون ماسك جدلا حادا على “إكس” بين مديري “إكس إيه آي” ومدير “أوبن إيه آي” سام ألتمان.

كتب ألتمان ردا على منشور إيلون ماسك “هذا ادعاءٌ لافتٌ للنظر، بالنظر إلى ما سمعته عن تلاعب إيلون بـ+إكس+ لمصلحته الشخصية ومصلحة شركاته، ولإلحاق الضرر بمنافسيه وبالأشخاص الذين لا يحبهم”.

ورد إيلون ماسك بأن “سام ألتمان يكذب كما يتنفس”، واصفا منشوره بأنه “هراء”.

في منشور إيلون ماسك الأول، أضاف المستخدمون أيضا ملاحظات سياق (نظام لمكافحة المعلومات المضللة على إكس) استشهدوا فيها بمقالاتٍ صحفية بعناوين مثل “في كانون الثاني/يناير 2025، كان +ديب سيك+ التطبيق الأول في جميع الفئات على متجر التطبيقات”.

DeepSeek شركة صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي اكتسبت شهرةً واسعةً بفضل مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يحمل اسمها.

كان إيلون ماسك جزءا من الفريق المكون من 11 شخصا الذي أسس “أوبن إيه آي” عام 2015، وقدم تمويلا أوليا بقيمة 45 مليون دولار.

لكنه ترك الشركة عام 2018، واستمر في مهاجمتها منذ النجاح الباهر لتطبيق “تشات جي بي تي” أواخر عام 2022.

وقد اتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة النجمة بين مجموعات التكنولوجيا العملاقة في سيليكون فالي حاليا بتهمة خيانة المبادئ التي تأسست عليها، وعرض أيضا الاستحواذ عليها.

ومثل غيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة، تواجه “آبل” إجراءات قانونية من سلطات المنافسة الأميركية والأوروبية.

يشكل متجر التطبيقات الخاص بها محور نزاع مستمر منذ سنوات مع شركة “إبيك غايمز” ناشرة لعبة الفيديو “فورتنايت”.

وبحسب “إبيك غايمز” ومطورين آخرين، تحتكر غوغل وآبل سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة بنظامي التشغيل “آي او اس” و”اندرويد”، وهما تسيئان استخدام هيمنتهما من خلال فرض منصات تنزيل ودفع خاصة بهما، وفرض رسوم باهظة على إنفاق المستخدمين.

قضت محكمة أميركية في أواخر عام 2021 بأنه لم يعد بإمكان آبل إجبار ناشري التطبيقات على استخدام متجر التطبيقات ونظام الدفع الخاص بها.

